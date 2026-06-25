Νέα επιχείρηση ΥΚΑΝ: Κατασχέθηκαν άλλα 20 κιλά λοβών παπαρούνας – Πέντε συλλήψεις

Περίπου 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος (Papaver somniferum) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας ανακοίνωσε την Πέμπτη η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Σημειώνεται πως ένας εκ των συλληφθέντων ηλικίας 22 ετών τελούσε ήδη υπό κράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των υπόπτων, ηλικίας 27 και 28 ετών, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΥΚΑΝ που αφορούν τον εντοπισμό και την κατάσχεση αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του είδους Μήκων η Υπνοφόρος, έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί και κατασχεθεί συνολικά πέραν των 52 κιλών της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας, ενώ έχουν συλληφθεί συνολικά δέκα πρόσωπα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις και οι στοχευμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε παγκύπρια βάση, αναφέρεται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ.

ΚΥΠΕ