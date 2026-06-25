«Πήραμε πολλά μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό και κάναμε βελτιώσεις» - Στο μικροσκόπιο της Βουλής η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού

Ο βαθμός ετοιμότητας του μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής. Η συνεδρίαση, η πρώτη στη νέα σύνθεση της Βουλής, γίνεται λίγες ώρες μετά την πυρκαγιά στην περιοχή Τρόζενας Λεμεσού, το βράδυ της Τετάρτης, η οποία ξύπνησε μνήμες από την περσινή φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, διότι κάτοικοι κατήγγειλαν ολιγωρία και καθυστέρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ανταποκρίθηκε πρώτα πυροσβεστικό όχημα από το Μονιάτη, διότι ο πολύ κοντινός σταθμός της Πάχνας, είχε κλείσει 07.00. Στη συνεδρίαση ο γενικός συντονιστής πυρκαγιών και αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, ανέφερε ότι ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβέστες σε πέντε σταθμούς υπαίθρου, όπως η Πάχνα και τα Λεύκαρα, ώστε να υπάρχει στελέχωση σε 24ωρη βάση και να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης.

«Σήμερα υπάρχουν σταθμοί που κλείνουν στις 7.00 το βράδυ», είπε.

«Πληγές» του παρελθόντος

«Δεν έχω πρόθεση να ξύσω πληγές του παρελθόντος, όπου είχαμε διαβεβαιώσεις από παρόντες στην Επιτροπή για ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας και μετά είχαμε τα θλιβερά αποτελέσματα πυρκαγιών», είπε στην εισαγωγική τοποθέτηση ο πρόεδρος της επιτροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.

Υπενθύμισε ότι στη διάρκεια της προηγούμενης Βουλής, μετά τη φονική πυρκαγιά, έγινε η ειδική έκθεση της Επιτροπής. «Σήμερα είναι μία νέα σελίδα, να δούμε πώς προχωρούμε», πρόσθεσε. «Κάναμε βελτιώσεις» «Πήραμε πολλά μαθήματα από τη μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό και κάναμε βελτιώσεις», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία. Σημείωσε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Επαρχιακές Διοικήσεις βοηθούν τις κοινότητες στο θέμα της βλάστησης, η οποία φέτος είναι ακόμα πιο πυκνή λόγω των φετινών βροχών, και ότι βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων. Το πιο σημαντικό, τόνισε, είναι ότι τέθηκε από τις αρχές Ιουνίου σε λειτουργία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης CY ALERT.

Επίσης αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη δημιουργία Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Σημείωσε ότι το Υπουργείο κατέθεσε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο, ζητώντας όπως του δοθεί προτεραιότητα.

3 εκατ. ευρώ στις κοινότητες για καθαρισμούς χόρτων

Από την πλευρά του εθνικός συντονιστής πυρκαγιών και αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, είπε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη. «Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε αδυναμίες προηγούμενων χρόνων, όμως πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης», πρόσθεσε.

Όπως είπε, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε 3 εκατ. ευρώ στις κοινότητες για καθαρισμούς χόρτων, ενώ η Πυροσβεστική δημιούργησε ομάδες που υπέδειξαν στις κοινότητες από τον Μάρτιο τα σημεία καθαρισμού. «Εκπαιδεύσαμε 400 άτομα των εθελοντικών ομάδων, των οποίων είναι εξαιρετική η συμβολή και έχουν μπει για τα καλά στο έργο της πυρόσβεσης.Έγινε μία μεγάλη άσκηση πυρόσβεσης στις 19 Μαΐου υπό την ευθύνη του Τμήματος Δασών. Επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια ΠΥΡΣΟΣ και ΠΟΛΥΒΙΟΣ», είπε εξάλλου.

Επίσης ζήτησε όπως καδενοφόρα για αντιπυρικές λωρίδες και δημιουργία δρόμων έλευσης των πυροσβεστικών είναι ήδη φορτωμένα στα φορτηγά. Σημείωσε ότι σε 54 κοινότητες δόθηκαν χορηγίες για να αγοράσουν πυροσβεστικά οχήματα. Γίνεται εκπαίδευση των εθελοντών τους, ενώ του χρόνου θα τους δοθούν στολές. Ακόμα ζήτησε να τοποθετηθούν επιπλέον πυροσβέστες σε πέντε σταθμούς υπαίθρου, όπως η Πάχνα και τα Λεύκαρα, ώστε να υπάρχει στελέχωση σε 24ωρη βάση και να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. «Σήμερα υπάρχουν σταθμοί που κλείνουν στις 7.00 το βράδυ», είπε.

Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο, υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα 13 πτητικά μέσα, θεωρώντας ικανοποιητικό αυτόν τον αριθμό.

Υπό την ΕΦ σε αρχικό στάδιο το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κόμβου αεροπυρόσβεσης στην Πάφο

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Λογγίνος ενημέρωσε ότι μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κόμβου αεροπυρόσβεσης στην Πάφο, το οποίο ολοκληρώθηκε, πέρασε στην αρμοδιότητα της Εθνικής Φρουράς, για να το λειτουργεί, μέχρι να το παραλάβει η Πολιτική Προστασία και να το στελεχώσει με εκπαιδευτές.

Στελεχώθηκε η ομάδα των drones

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββα Ιεζεκιήλ, συντηρήθηκαν οι δασικοί δρόμοι και στελεχώθηκε η ομάδα των drones, η οποία έχει οργανωθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Κύπρου. Εδώ είπε ότι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι πτήσεις τους ήταν 200 ώρες ανά έτος, πέρσι κάλυψαν 1000 ώρες πτήσης.

Τόνισε ότι υπάρχει ζήτημα μόνωσης των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΑΗΚ, για αυτό σε συνεργασία με την ΑΗΚ σιγά-σιγά κάνουν αντικαταστάσεις στα πιο επικίνδυνα σημεία.

Για τους παρκοφύλακες του Ακάμα, οι οποίοι προσλήφθηκαν πρόσφατα, είπε ότι θα συμμετέχουν στην πυρόσβεση, καθώς εκπαιδεύονται με τα ίδια κριτήρια που εκπαιδεύονται οι λειτουργοί του Τμήματος Δασών.

Όσον αφορά τα πτητικά μέσα, είπε ότι έχουν πρόσβαση σε νερό, γιατί η Κύπρος είναι νησί. Όσον αφορά το εσωτερικό του νησιού, διαβεβαίωσε ότι υπάρχου λύσεις.

Ελεγχόμενη καύση και ελεγχόμενη βόσκηση για τη βιομάζα στην ύπαιθρο

Για τη ελεγχόμενη καύση, ο κ. Ιεζεκιήλ είπε ότι το Τμήμα την εφάρμοσε φέτος για πρώτη φορά. Επίσης χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια τη μέθοδο αντοπυρ για να σταματούν την προέλαση μίας πυρκαγιάς, όταν αδυνατούν άλλα μέσα. Επίσης τόνισε την ανάγκη επαναφοράς των γεωργικών καλλιεργειών, οι οποίες είναι η ενδιάμεση ασπίδα μεταξύ πυρκαγιών και δασών.

Σύμφωνα με τον κ. Ιεζεκιήλ, συνεργάζονται με το Τμήμα Γεωργίας για την ελεγχόμενη βόσκηση με τρία πιλοτικά προγράμματα, τα δύο στις περιοχές Κάτω Πύργου και Σολέας. Όμως, είπε, ο αφθώδης πυρετός δημιούργησε δυσκολίες στο να βοσκήσουν έξω τα ζώα.