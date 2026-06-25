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Τέσσερις υπό κράτηση για ναρκωτικά στην Αμμόχωστο – Εντοπίστηκαν πάνω από 6 κιλά κάνναβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 35χρος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό πέραν των 6 κιλών ρητίνης κάνναβης και ενός κιλού συνθετικής κάνναβης KIEF σε αγροικία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε σήμερα ο 35χρονος ύποπτος για υπόθεση ναρκωτικών. Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο τεσσάρων ημερών. 

Ο 35χρος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό πέραν των 6 κιλών ρητίνης κάνναβης και ενός κιλού συνθετικής κάνναβης KIEF σε αγροικία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση άλλα τρία πρόσωπα ηλικίας 49, 37 και 28 ετών.

ΚΥΠΕ

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