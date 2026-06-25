Κάμερες ΑΙ για όσους κρατούν κινητό στο τιμόνι - Αλλάζουν πόστο τα βανάκια, τέλος οι επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά των €80.000

Με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζουν οδηγούς να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγούν επιχειρεί το Υπουργείο Μεταφορών να ενισχύσει την οδική ασφάλεια. Η εξαγγελία του υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, ήταν από τα βασικά θέματα που προέκυψαν από την πρώτη συνεδρία της νέας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών σήμερα Πέμπτη (25/6), στην οποία τέθηκαν επίσης το κυκλοφοριακό, οι έλεγχοι στα σχολικά λεωφορεία, τα μεγάλα έργα υποδομής, οι δημόσιες μεταφορές, οι ανακλήσεις οχημάτων και η υποστελέχωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του υπουργείου, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι η οδική ασφάλεια παραμένει ψηλά στην ατζέντα, καθώς η χρήση κινητού από οδηγούς εξελίσσεται σε μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων. Όπως είπε, το υπουργείο προωθεί την εγκατάσταση καμερών τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να εντοπίζουν οδηγούς οι οποίοι κρατούν κινητό τηλέφωνο στο τιμόνι. Παράλληλα, ετοιμάζονται αλλαγές και στο σύστημα φωτοεπισήμανσης. Η πρόθεση είναι τα κινητά βανάκια να μεταφερθούν κυρίως μέσα στις πόλεις, όπου καταγράφονται τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα, ενώ στους αυτοκινητόδρομους εξετάζεται η εφαρμογή συστήματος μέτρησης της μέσης ταχύτητας με κάμερες στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής. «Τα κινητά είναι μάστιγα. Βλέπουμε οδηγούς να ασχολούνται ακόμη και με το TikTok για δέκα δευτερόλεπτα. Προχωρούμε με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα εντοπίζουν όποιον κρατά κινητό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο «Νόμος Μουσιούττα», με τον οποίο το εξώδικο για στάση πάνω σε διάβαση πεζών σε διασταυρώσεις με κάμερες μειώθηκε από €300 σε €85.

Το κυκλοφοριακό παραμένει πονοκέφαλος

Το κυκλοφοριακό κυριάρχησε στις παρεμβάσεις των βουλευτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος υπενθύμισε ότι αρκετά έργα συζητούνται εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, κάνοντας λόγο για ένα οδικό δίκτυο που δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών. «Τα προβλήματα θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο», είπε, σημειώνοντας ότι απαιτείται επιτάχυνση των έργων και καλύτερος σχεδιασμός.

Απαντώντας, ο υπουργός ανέφερε ότι μόνο στη Λεμεσό προστίθενται κάθε χρόνο περίπου 12 χιλιάδες νέα οχήματα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον συνδυασμό νέων έργων και μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως είπε, έχει καταρτιστεί κατάλογος με περίπου 60 έργα, τα οποία θα ιεραρχηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε ακόμη στο άνοιγμα της λεωφόρου Αργυρουπόλεως, το οποίο αποτιμάται θετικά για την περιοχή , προσθέτοντας ότι αντίστοιχη παρέμβαση προωθείται και για τη λεωφόρο Σταυρού. Για τον βόρειο παρακαμπτήριο της Λεμεσού είπε ότι στόχος είναι να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα χρειαστούν τρία με τέσσερα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, γι' αυτό και εξετάζονται ενδιάμεσες λύσεις.

Στο μικροσκόπιο τα σχολικά λεωφορεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο θέμα των σχολικών λεωφορείων, μετά τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Σωτήρης Ιωάννου (ΕΛΑΜ), ανακοίνωσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί εκτενώς στην επόμενη συνεδρία, καθώς αρκετοί βουλευτές ζήτησαν απαντήσεις για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησαν τα ιδιωτικά ΙΚΤΕΟ. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει έντονα την Επιτροπή, ιδιαίτερα μετά την παραδοχή του υπουργού Μεταφορών ότι «υπήρχαν υποψίες πως τα ιδιωτικά ΙΚΤΕΟ δεν έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε», γεγονός που οδήγησε το υπουργείο να προχωρήσει σε πρόσθετους κρατικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.



Έργα, δημόσιες μεταφορές και ελλείψεις προσωπικού

Στη συνεδρία συζητήθηκαν ακόμη οι καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα, όπως ο δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και η Μαρίνα Λάρνακας, ενώ βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση και για την έλλειψη οδηγών λεωφορείων, καθώς και για την εκπαίδευση νέων επαγγελματιών οδηγών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην υποστελέχωση του ΤΟΜ. Ο υπουργός αποκάλυψε ότι περίπου το 25 των θέσεων παραμένει κενό, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τμήμα από το οποίο αρκετοί λειτουργοί επιλέγουν να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες. Οι ελλείψεις αυτές, όπως είπε, επηρεάζουν τόσο τις εξετάσεις οδηγών όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Takata, ταξί και ηλεκτροκίνηση

Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης ενημέρωση για την πορεία των ανακλήσεων οχημάτων με αερόσακους Takata, ενώ τέθηκε και το θέμα των αδειών ταξί.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΤΟΜ, Γιώργο Λουκά,, αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 3.764 ανακλήσεις οχημάτων με αερόσακους Takata. Από αυτά, τα 2.503 έχουν ήδη ακινητοποιηθεί, ενώ τα υπόλοιπα 1.261 εξακολουθούν να κυκλοφορούν νόμιμα, καθώς δεν έχει παρέλθει ακόμη το οκτάμηνο που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της ανάκλησης.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι στις αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό για τη νέα Αρχή Αδειών Ταξί, η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα του κλάδου.

Αλλαγές προανήγγειλε ο Αλέξης Βαφεάδης και στην πολιτική επιδότησης των ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως είπε, ο νέος σχεδιασμός μέχρι το 2030 θα δίνει μεγαλύτερη στήριξη «στη μεσαία τάξη και κάτω» βάζοντας τέλος στις επιδοτήσεις για την αγορά ακριβών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. «Τέρμα οι επιδοτήσεις για αυτοκίνητα των 80 χιλιάδων ευρώ», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις για τα νέα σχέδια θα ληφθούν με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους.