Πάνω από 43 χιλιάδες σαρώσεις στις «έξυπνες» πινακίδες ΕΤΑΠ Πάφου το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ιδιαίτερα θετικά χαρακτηρίζει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Περιφέρειας Πάφου τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για την ψηφιοποίηση της τουριστικής πληροφόρησης, μέσω της εγκατάστασης «έξυπνων» διαδραστικών πινακίδων σε σημεία ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την επαρχία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 43.000 σαρώσεις QR Codes από περίπου 150 έξυπνες πινακίδες που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, φυσικά αξιοθέατα και άλλες τοποθεσίες της επαρχίας Πάφου.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΤΑΠ, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 140.000 σαρώσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Οι δημοφιλέστερες πινακίδες για το 2025 ήταν εκείνες που βρίσκονται στην Παναγία Χρυσοπολίτισσα, στο Μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου, στον καταρράκτη Κρεμμιώτη, στην Κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής και στον αρχαιολογικό χώρο Μαά - Παλαιόκαστρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι πέντε κυριότερες εθνικότητες επισκεπτών που χρησιμοποίησαν το σύστημα, πέραν των μόνιμων κατοίκων Κύπρου, ήταν οι Βρετανοί, οι Πολωνοί, οι Γερμανοί, οι Ισραηλινοί και οι Ελλαδίτες.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει την επέκταση του δικτύου, με την 7η φάση του έργου να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό θα εγκατασταθούν ακόμη οκτώ έξυπνες πινακίδες σε σημεία ενδιαφέροντος στις περιοχές Νικόκλειας, Πελαθούσας, Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, Λετύμπου και Δήμου Ακάμα.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσω ενός απλού σκαναρίσματος του QR Code να επιλέξουν τη γλώσσα της προτίμησής τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ηχητικές ξεναγήσεις, πληροφοριακά κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο και περιηγήσεις 360 μοιρών.

Η ΕΤΑΠ Πάφου επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση, η προσβασιμότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της για την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού στην επαρχία Πάφου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΚΥΠΕ