Έστησαν παγίδα με «επιστροφή φόρου» – Πολίτης πάτησε το link και βρέθηκε σε πλαστή ιστοσελίδα (εικόνα)

Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε ηλεκτρονικό μήνυμα με αποστολέα δήθεν το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε σήμερα, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail), στο οποίο αναφερόταν ότι, για σκοπούς επιστροφής φόρου από το Τμήμα Φορολογίας, θα έπρεπε να γίνει επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου – link – που περιλαμβανόταν στο μήνυμα. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος οδηγούσε σε πλαστή ιστοσελίδα που ομοίαζε με τη διαδικτυακή σελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ειδοποίησε την Αστυνομία πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Δείτε εικόνα:

Με αφορμή τη νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις: