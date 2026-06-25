Συνεχίζει να βρίσκει παπαρούνα η ΥΚΑΝ: Την παραλάμβαναν με courier - Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα (εικόνες)

Πέραν των 6,5 κιλών αποξηραμένων βολβών εντόπισε το πρωί η ΥΚΑΝ σε επαρχία Αμμοχώστου και Πάφο.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ για εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικές ουσίες σε δέματα μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στοχευμένες επιχειρήσεις σε επαρχία Αμμοχώστου και Πάφου.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 35 και 30 ετών στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν πακέτα τα οποία περιείχαν αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας συνολικού μικτού βάρους τεσσάρων κιλών και 450 γραμμαρίων.

Συγκεκριμένα, στην κατοχή του 35χρονου εντοπίστηκε ένα πακέτο το οποίο είχε παραλάβει γύρω στις 10.20 σήμερα το πρωί από εταιρεία ταχυμεταφορών στην επαρχία Αμμοχώστου. Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, διαπιστώθηκε ότι στο πακέτο υπήρχαν επτά συσκευασίες οι οποίες περιείχαν αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας, συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 400 γραμμαρίων. Αυτός συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του στην επαρχία Αμμοχώστου, εντοπίστηκε ένα πακέτο με το ίδιο περιεχόμενο, συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 450 γραμμαρίων. Από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερο πρόσωπο ηλικίας 30 ετών, το οποίο είχε παραλάβει προηγουμένως πακέτο από την ίδια εταιρεία ταχυμεταφορών, ανακόπηκε για έλεγχο. Στην κατοχή του, εντοπίστηκε ένα πακέτο το οποίο περιείχε αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 600 γραμμαρίων και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στη συγκεκριμένη εταιρεία, εντοπίστηκε και τρίτο πακέτο με το ίδιο περιεχόμενο, συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 600 γραμμαρίων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων της ΥΚΑΝ σχετικά με την άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πακέτου, το οποίο περιείχε μισό κιλό αποξηραμένων βολβών παπαρούνας, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 38χρονου κάτοικου Πάφου.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε σήμερα να οδηγεί την μοτοσικλέτα του σε δρόμο της Πάφου και ανακόπηκε για έλεγχο. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα γραμμάριο σκόνης που πιστεύεται ότι προέρχεται από αποξηραμένους βολβούς παπαρούνας.

Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος κράτησης του.

Τις τελευταίες ημέρες, μετά από στοχευμένες επιχειρήσεις της ΥΚΑΝ, εντοπίστηκε πέραν των 58 κιλών της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας ενώ έχουν συλληφθεί 13 πρόσωπα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις και οι στοχευμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών ουσιών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε παγκύπρια βάση.

Δείτε εικόνες:



