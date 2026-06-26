Επιπλέον 5 ΕΚΜ νερού ζητούν οι γεωργοί - Με εστίαση στις περιοχές Νότιου Αγωγού

Συγκεκριμένες, επιπλέον ποσότητες νερού για σκοπούς άρδευσης ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας, με εστίαση στον Νότιο Αγωγό, κρίνοντας ότι η πρόσθετη παραχώρηση που αποφάσισε στις 9 Ιουνίου το Υπουργικό Συμβούλιο, ύψους 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, δεν ικανοποιούν στην ολότητά τους βασικές εποχιακές, αλλά και μόνιμες καλλιέργειες. Την ίδια ώρα νιώθουν ενθαρρυμένες για αυτό το αίτημα από τις βροχοπτώσεις της άνοιξης, η οποίες έφεραν πέραν των αρχικών εκτιμήσεων εισροές στα φράγματα, φτάνοντας μέχρι στιγμής τα 131 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, καλύπτοντας το 43,6% της χωρητικότητάς τους.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης, είπε ότι «από τα 3.5 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, 2 εκ. κ.μ. παραχωρούνται στις περιοχές του Μεγάλου Αρδευτικού Έργου Πάφου και μόνο 1,5 εκατ. κ.μ. για τους γεωργούς του Ενιαίου Σχεδίου Νότιου Αγωγού, δηλαδή για τα Κοκκινοχώρια, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό»,

Όπως σημείωσε, υπέβαλαν αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, για να προστεθούν το λιγότερο επιπλέον 3,5 εκατ. κ.μ. για τις εποχιακές καλλιέργειες του Νότιου Αγωγού, ώστε να βοηθηθεί, για παράδειγμα, η πατατοκαλλιέργεια, αλλά και επιπλέον 1,5 εκατ. κ.μ. για τις μόνιμες - δενδρώδεις καλλιέργειες του Νότιου Αγωγού, όπως οι ελιές και τα εσπεριδοειδή.

Εξέταση ανά καλλιέργεια

Το θέμα έθεσαν οι οργανώσεις ενώπιον της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνάντηση που είχαν μαζί της την περασμένη εβδομάδα και μετά την απόφαση του Υπουγικού για τα 3,5 εκατ. κ.μ., σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της ΠΕΚ, Μιχάλη Λύτρα. «Ζητάμε να δοθεί επιπλέον νερό, επειδή είχαμε βροχόπτωση περισσότερη από εκείνη που υπολογίζαμε να έχουμε στις αρχές του χρόνου, όταν έγιναν οι αποκοπές του νερού», είπε.

Ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλά να αυξηθούν οι ποσότητες νερού στους γεωργούς του Νότιου Αγωγού, αλλά να καθίσουν μαζί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι αγροτικές οργανώσεις, και να εξετάσουν ποιες καλλιέργειες σε όλη την Κύπρο έχουν ανάγκη από επιπλέον ποσότητες.

Τόνισε ότι τα 3.5 εκατ. κ.μ. νερού, 2 για την Πάφο και 1,5 για τον Νότιο Αγωγό δεν είναι αρκετά. Λαμβάνοντας υπόψη, είπε, ότι σε διαφορετικές περιοχές υπάρχει διαφορετική ποσότητα νερού διαθέσιμη από φράγματα, ζητήσαμε όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μαζί με τις αγροτικές οργανώσεις εξετάσουν μαζί τι αυξήσεις σε ποσότητες νερού μπορούν να δοθούν σε διάφορες καλλιέργειες. Δεν θα πρέπει να είναι οριζόντια η αύξηση για όλες τις περιοχές, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαπάνη, όλες οι αγροτικές οργανώσεις έχουν στείλει επιστολή στην υπουργό Γεωργίας με την οποία ζητάνε συνάντηση για το θέμα της κατανομής του νερού άρδευσης.

«Είμαστε», πρόσθεσε, «στα τέλη Ιουνίου, έχει ήδη περάσει το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, η πληρότητα των φραγμάτων βρίσκεται περίπου στο 44% έναντι του 20% που ήταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο και από τη στιγμή που υπάρχουν ποσότητες νερού στα φράγματα, ζητάμε όπως δοθεί περισσότερο νερό στις εποχικές καλλιέργειες».

Ανέφερε ακόμα ότι γυρω στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, αρχίζει η νέα προγραμματική φύτευση των πατατών, που θα χρειαστεί μεγάλες ποσότητες νερού και σε περίπτωση που αυτές δεν δοθούν, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. «Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών που έχει κλεισμένα συμβόλαια στο εξωτερικό, η ΣΕΔΙΓΕΠ Λεμεσού και οι ιδιώτες έμποροι αναμένεται να χάσουν τα συγκεκριμένα συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι πατάτες να βγουν από τα ράφια των υπεραγορών στις χώρες αυτές και να αναμένουμε μια περίπου μία δεκαετία μέχρι να ξαναμπεί το κυπριακό αυτό προϊόν στα ράφια», πρόσθεσε.

Παραχώρηση στη βάση προγραμματισμού τριετίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την απόφαση του Υπουργικού για παραχώρηση των επιπλέον 3,5 εκατ. κ.μ. στην άρδευση, το Υπουργείο Γεωργίας εξήγησε σε ανακοίνωσή του ότι «η απόφαση εντάσσεται στο νέο πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, με προγραμματισμό τριετίας για πρώτη φορά, ώστε να διασφαλίζεται η υδατική επάρκεια και η διατήρηση ασφαλών αποθεμάτων».

Παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στα φράγματα λόγω των βροχοπτώσεων των πρώτων μηνών του έτους, πρόσθεσε, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβάλλουν συνετή και υπεύθυνη διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. Για τον λόγο αυτό, η νέα κατανομή βασίζεται στο δυσμενέστερο σενάριο ως προς τις μελλοντικές υδρολογικές συνθήκες.