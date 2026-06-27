Κατεχόμενα: Δημοσιεύματα συνδέουν «πανεπιστήμια»-βιτρίνα με πλαστά πιστοποιητικά και δίκτυα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Νέες καταγγελίες που δημοσιεύονται σε σαουδαραβικά ΜΜΕ φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο των κατεχομένων ως ενδιάμεσου χώρου για δίκτυα που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται εικονικές εγγραφές σε «πανεπιστήμια», οικονομική απάτη, πλαστά πιστοποιητικά και φερόμενη διευκόλυνση μετακίνησης ισλαμιστών φυγάδων, κυρίως από την Αίγυπτο προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σήμερα το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya - και το αδελφό του δίκτυο Al Hadath - οι «αρχές» του ψευδοκράτους αποφάσισαν την απέλαση στελέχους των Αδελφών Μουσουλμάνων, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιείτο στην Τουρκία και να κατείχε τη θέση του διευθυντή γραφείου προβεβλημένου ηγετικού στελέχους της πτέρυγας του Σαλάχ Αμπντέλ Χακ.

Ο Σαλάχ Αμπντέλ Χακ είναι Αιγύπτιος γιατρός και ισλαμιστής κήρυκας, γεννημένος το 1945 στο Κάιρο. Από το 2023 εμφανίζεται ως αναπληρωτής/ασκών καθήκοντα Γενικού Καθοδηγητή των Αδελφών Μουσουλμάνων, σύμφωνα με την πτέρυγα που αποκαλείται «μέτωπο του Λονδίνου» ή «πτέρυγα Σαλάχ Αμπντέλ Χακ».

Ο εκδιωχθείς από τα κατεχόμενα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να είχε στήσει στα κατεχόμενα δίκτυο «εκπαιδευτικής μεσιτείας», στοχεύοντας νέους και φοιτητές που επιθυμούσαν να σπουδάσουν εκεί. Κατά τις καταγγελίες, εισέπραττε μεγάλα ποσά από φοιτητές και γονείς με την υπόσχεση εγγραφής σε «πανεπιστήμια» για τετραετή φοίτηση. Οι φοιτητές, ωστόσο, διαπίστωναν αργότερα ότι είχαν εγγραφεί μόνο για έναν χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα είχαν υπεξαιρεθεί.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύονται, το ίδιο δίκτυο προσέλκυε και υποδεχόταν στελέχη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας εις βάρος των οποίων είχαν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις με ποινές στην Αίγυπτο.

Στόχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν να τους εξασφαλίζονται «τίτλοι σπουδών» ή εκπαιδευτική κάλυψη από τα κατεχόμενα, ώστε να διευκολύνεται στη συνέχεια η είσοδός τους στην Τουρκία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για πλαστογράφηση πιστοποιητικών IELTS έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών, που φέρονται να έφθαναν τις 5.000 δολάρια για κάθε πιστοποιητικό.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το στέλεχος συνεργάστηκε με άλλο πρόσωπο για την ίδρυση «μη αδειοδοτημένων και μη αναγνωρισμένων» εκπαιδευτικών δομών, με σκοπό τη συγκέντρωση νεαρών μελών των Αδελφών Μουσουλμάνων στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η υπόθεση αναδεικνύει το πώς τα κατεχόμενα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως γκρίζα ζώνη για δίκτυα διακίνησης, απάτης και πολιτικής κάλυψης. Το στοιχείο των «πανεπιστημίων» είναι κρίσιμο, επισημαίνεται, καθώς η «τριτοβάθμια εκπαίδευση» στα κατεχόμενα έχει εξελιχθεί, εδώ και χρόνια σε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς προσέλκυσης ξένων υπηκόων, με περιορισμένο διεθνή έλεγχο και αυξημένα περιθώρια κατάχρησης, εν προκειμένω και από εξτρεμιστικά δίκτυα.

Πηγή: ΚΥΠΕ