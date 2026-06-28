Διπλή απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες - Καταζητείτο 35χρονος

Υπόθεση διπλής απόπειρας φόνου με θύματα δύο γυναίκες, 38 και 58 ετών, διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας μετά τον εντοπισμό τους τραυματισμένων σε διαμέρισμα της πρωτεύουσας.

Συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν γύρω στις 4:50 χθες το απόγευμα, τραυματισμένες, σε διαμέρισμα στη Λευκωσία. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία καταζητεί άντρα ηλικίας 35 ετών, τα στοιχεία και η φωτογραφία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.