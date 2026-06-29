Αποκαλύπτεται ο οδικός χάρτης για το λιμάνι Λάρνακας

Εβδομάδα εξελίξεων προβλέπεται η τρέχουσα, όσον αφορά το πολυσυζητημένο θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, κατά την οποία η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη με τις χρονικές παραμέτρους υλοποίησης των αναπτύξεων που έχουν εξαγγελθεί από το κράτος, σε λιμάνι, μαρίνα και στους χερσαίους χώρους. Επί της ουσίας, θα είναι τα «αποκαλυπτήρια» για τα όσα σχεδιάζει και προγραμματίζει η ΑΛΚ στους δύο αυτούς νευραλγικούς χώρους, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν χωρίς καμία ουσιαστική αναβάθμιση.

Η κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης θα γίνει στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης, στις 6 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι ο οδικός χάρτης για τις αναπτύξεις σε λιμάνι, μαρίνα και στους χερσαίους χώρους, είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον υπουργό Μεταφορών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, σε συνάντηση που είχε γίνει με τους φορείς της Λάρνακας, στις 15 περασμένου Μαΐου. Τότε, είχε λεχθεί ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του οδικού χάρτη, με τις υπό αναφορά αναπτύξεις, θα ολοκληρωνόταν την 30ή Ιουνίου 2026.

Η πρόσφατη ανακοίνωση για την επίσημη παρουσίαση των σχεδίων της ΑΛΚ την ερχόμενη Πέμπτη (2/7), φανερώνει ότι ο οδικός χάρτης έχει ολοκληρωθεί. Εξού και στη Λάρνακα αναμένουν εναγωνίως τις λεπτομέρειες. Εν' όψει της παρουσίασης του οδικού χάρτη της Αρχής Λιμένων, ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι αναμένεται να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την υλοποίηση των βασικών αποφάσεων που αφορούν το έργο ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων η ανάληψη της συνολικής υλοποίησης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η αναβάθμιση του λιμανιού σε τουριστικό με συμβατές εμπορικές χρήσεις, η αναβάθμιση και επέκταση της μαρίνας με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 περισσότερων σκαφών, η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, συνολικής έκτασης περίπου 50 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, για αστικές χρήσεις, που θα βοηθήσουν κυρίως τον τουρισμό και την τοπική οικονομία, καθώς και η προώθηση της ενοποίησης του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνάντηση που είχε γίνει τον Μάιο, στο Προεδρικό Μέγαρο, οι Νίκος Χριστοδουλίδης και Αλέξης Βαφεάδης ανακοίνωσαν ότι οι αναπτύξεις ανατίθενται οριστικά στην Αρχή Λιμένων, με συγκεκριμένους όρους εντολής, τους οποίους αναμένουν πλέον να δουν επίσημα οι δημοτικές αρχές και οι φορείς της Λάρνακας.