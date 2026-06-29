Τελευταία ημέρα αύριο για επανασυντονισμό των τηλεοράσεων – Τι να κάνετε για να μην χάσετε τα κανάλια

Τελευταία ημερομηνία για επανασυντονισμό των τηλεοπτικών συσκευών είναι η 30η Ιουνίου 2026, υπενθυμίζει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Το Τμήμα σημειώνει ότι από την πιο πάνω ημερομηνία και έπειτα, η λήψη των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των νέων συχνοτήτων (35, 48) και της τεχνολογίας DVB T2.

Επισημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε επανασυντονισμό (rescan) της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή τους. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν υποστηρίζει τη νέα τεχνολογία, ενδέχεται να απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός (π.χ. αποκωδικοποιητής DVB T2), προσθέτοντας πως η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της πρόσβασης στα τηλεοπτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη παρέχονται την ιστοσελίδα https://www.hellas-sat.digital στο Κέντρο Εξυπηρέτησης στο 22000737.

Πηγή: ΚΥΠΕ