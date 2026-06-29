Και εγένετο λεωφόρος «Δημήτρη Χριστόφια» - Χριστοδουλίδης και Στεφάνου πλάι πλάι στην τελετή μετονομασίας (εικόνες)

Σε «λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια» μετονομάστηκε η λεωφόρος Αργυρουπόλεως στον Στρόβολο, η οποία δόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία και συνδέει την περιοχή του ΓΣΠ με τη λεωφόρο Τσερίου.

Η τελετή μετονομασίας πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της Κυβέρνησης και του ΑΚΕΛ, ενώ ο Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό. Αξισοσημείωτο στιγμιότυπο μάλιστα αποτέλεσε όταν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου βρέθηκαν πλάι πλάι κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως καταγράφεται σε εικόνες από το σημείο.

Παράλληλα, γύρω στις 18:45, την ώρα της τελετής, ομάδα πολιτών ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιούσε διαμαρτυρία εκφράζοντας την αντίθεσή της στην απόφαση μετονομασίας της λεωφόρου.

Η Αστυνομία προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση για τη συγκέντρωση, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν περιστατικά.

Η νέα οδική αρτηρία είχε δοθεί στην κυκλοφορία στις 4 Ιουνίου, αποτελώντας σημαντική σύνδεση της περιοχής του Στροβόλου με κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

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