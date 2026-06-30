Λάρνακα: Νέα γέφυρα συνεργασίας Κύπρου - Κίνας για έξυπνες πόλεις και καθαριότητα

Την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Κίνας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τον σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού, συζήτησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, και ο Αντιπρόεδρος της Κινεζικής Ακαδημίας Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, Δρ. Liu Ru Tao, σε συνάντηση στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Ανδρέας Βύρας, υποδέχτηκε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης στη Λευκωσία τον Αντιπρόεδρο της Κινεζικής Ακαδημίας Διεθνούς Επιχειρηματικότητας (ΑΙΒΟ), Δρ. Liu Ru Tao. Ο κ. Liu συνοδευόταν από αντιπροσωπεία Κινέζων αξιωματούχων του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας και διπλωμάτες της Κινεζικής Πρεσβείας στη Λευκωσία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ήδη ανεπτυγμένων σχέσεων με την Κινεζική Δημοκρατία, σε συνέχεια και της εξαιρετικά επιτυχούς αποστολής που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Κίνα για σεμινάριο με θέμα «Κίνα – Κύπρος: Σύγχρονη Αστική Ανάπτυξη και Διαχείριση».

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο Κρατών, εστιάζοντας κυρίως στο σχεδιασμό μιας νέας αποστολής στελεχών της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εκπαίδευση στην Κίνα εντός του 2027.

Όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, η νέα εκπαίδευση θα ήταν χρήσιμο να εστιάσει σε λύσεις έξυπνων πόλεων, τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων και σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού των πόλεων, καθώς η Κίνα διαθέτει ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνολογίες σε αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος για τους κυπριακούς δήμους.

Στο τέλος της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, ο κ. Βύρας προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Δρ. Liu, ως αναμνηστικό της επίσκεψής του στο νησί μας