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Πίστεψε τον απατεώνα και έχασε 127 χιλιάδες ευρώ - Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα 83χρονη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού μέσω διαδικτύου, διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 83χρονη, δέχθηκε χθες κλήση από αριθμό τηλεφώνου ευρωπαϊκής χώρας, κατά την οποία άγνωστο πρόσωπο, της συστήθηκε ως λειτουργός διαδικτυακής πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών. Ο τελευταίος, με ψευδείς προφάσεις, έπεισε την 83χρονη να του αναφέρει στοιχεία τραπεζικού της λογαριασμού, με αποτέλεσμα να διαπιστώσει στην συνέχεια την απόσπαση από το λογαριασμό της, χρηματικού ποσού πέραν των 127.000 ευρώ.

Το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή τη πιο πάνω καταγγελία, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι η παροχή σε άλλα πρόσωπα, πρόσβασης σε ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακούς λογαριασμούς, πρέπει να αποφεύγεται, ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τραπεζικών λογαριασμών, πρέπει να προστατεύονται και ουδέποτε να γνωστοποιούνται.

Προτρέπονται οι πολίτες όπως πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.

 

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