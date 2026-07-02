Σχολικά λεωφορεία: Έλεγχοι μετά το καμπανάκι

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ξανά τα σχολικά λεωφορεία, μετά τα ευρήματα που έδειξαν σοβαρά κενά στους τεχνικούς ελέγχους και υψηλό ποσοστό οχημάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα.

Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, με αφορμή την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της 18ης Ιουνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 19% των λεωφορείων που είχαν περάσει από ιδιωτικά ΚΤΕΟ και είχαν κριθεί κατάλληλα, στη συνέχεια κόπηκαν από τα κρατικά κέντρα ελέγχου. Παράλληλα, από τους παγκύπριους ελέγχους στα δημόσια κέντρα προέκυψε ότι 35% των σχολικών λεωφορείων ήταν ακατάλληλα.

Ο υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενεργοποιεί μηχανισμό ελέγχου των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, αξιοποιώντας σχετική πρόνοια της νομοθεσίας. Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και θα περιλαμβάνουν τόσο τα ΙΚΤΕΟ όσο και δειγματοληπτικούς ελέγχους στα κρατικά κέντρα. Η διαδικασία θα επεκταθεί και σε λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές σε εκδρομές, καθώς και σε δρομολόγια ιδιωτικών και ειδικών σχολείων.

Ο κ. Βαφεάδης σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν περιστατικά που δημιούργησαν ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων. Ανέφερε, μάλιστα, ότι από 326 λεωφορεία που ελέγχθηκαν, τα 114 κρίθηκαν ακατάλληλα, στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία.

Από την πλευρά τους, εταιρείες λεωφορείων υποστήριξαν ότι δημιουργείται άδικη εικόνα εις βάρος τους, αποδίδοντας μέρος του προβλήματος σε καθυστερήσεις, φόρτο εργασίας και ελλείψεις στα κρατικά κέντρα ελέγχου.

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις χαρακτήρισαν ανησυχητικά τα στοιχεία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου εισηγήθηκε όπως η Αστυνομία ελέγχει τα λεωφορεία πριν από σχολικές εκδρομές.

Κοινή θέση υπουργείου, Βουλής και φορέων ήταν ότι το ζήτημα πρέπει να κλείσει πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.