Στα «κάγκελα» ο Δήμος Αμαθούντας: Κινδυνεύει με κυκλοφοριακό έμφραγμα η περιοχή από το νέο mall

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την ανάπτυξη του μεγάλου εμπορικού κέντρου στην περιοχή της Αμαθούντας προκαλεί έντονες αντιδράσεις από τον Δήμο Αμαθούντας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η αδειοδότηση προχώρησε χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες κυκλοφοριακές και άλλες υποδομές.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι από την πρώτη δημόσια διαβούλευση, στις 24 Οκτωβρίου 2025, αλλά και σε όλες τις επαφές που ακολούθησαν, είχε διατυπώσει ξεκάθαρα τη θέση του: καμία αδειοδότηση χωρίς προηγούμενη ή παράλληλη υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής.

Όπως επισημαίνεται, η έγκριση της ανάπτυξης επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που ο Δήμος εξέφραζε εδώ και μήνες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν κατατεθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις, με στόχο να αντιμετωπιστεί το ήδη επιβαρυμένο κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής, ωστόσο οι θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν λήφθηκαν ουσιαστικά υπόψη.

Ο Δήμος τονίζει ότι οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων θα επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς οι τοπικές αρχές είναι εκείνες που καλούνται τελικά να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι αντίθετος στις μεγάλες επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη. Αντίθετα, σημειώνει πως στηρίζει κάθε σοβαρή επένδυση που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την οικονομία. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη διαχωρισμού των ευθυνών, καθώς – όπως σημειώνεται – οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να στοχοποιούνται για την έλλειψη δημοσίων έργων. Η ευθύνη, σύμφωνα με τον Δήμο, ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, το οποίο όφειλε να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητες υποδομές θα είχαν προηγηθεί ή θα εξελίσσονταν παράλληλα με την ανάπτυξη.

Ο Δήμος χαρακτηρίζει «παράδοξο» το γεγονός ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης μεγάλων αναπτύξεων ολοκληρώνονται με ταχύτητα, ενώ τα έργα που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν το οδικό δίκτυο και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών καθυστερούν επί σειρά ετών.

Όπως επισημαίνεται, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν αποτελεί θεωρητικό ζήτημα, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που επηρεάζει χιλιάδες πολίτες, αυξάνει τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, επιβαρύνει την ψυχική υγεία των οδηγών και υποβαθμίζει συνολικά την ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Καταλήγοντας, ο Δήμος Αμαθούντας διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί από το κράτος τα αναγκαία έργα υποδομής, ενώ διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους δημότες για τις εξελίξεις, επιμένοντας πως η πραγματική ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο από το ύψος των επενδύσεων, αλλά και από το κατά πόσο βελτιώνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Σύμφωνα με τον Δήμο, η πόλη χρειάζεται σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και αποφάσεις που λαμβάνονται με ευθύνη και μακροπρόθεσμη προοπτική.