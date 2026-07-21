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Λάρνακα: Έκλεψαν την τσάντα 38χρονης ενώ περπατούσε στον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι δύο δράστες την πλησίασαν στις 6 το πρωί και διέφυγαν – Η γυναίκα έπεσε στο έδαφος και υπέστη εκδορές και εγκαύματα τριβής

 

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας με θύμα 38χρονη, η οποία διαπράχθηκε σήμερα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 6 το πρωί σήμερα, ενώ η 38χρονη περπατούσε σε δρόμο στη Λάρνακα, την προσέγγισαν δύο πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία ο συνοδηγός έκλεψε την τσάντα της παραπονούμενης, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 30€, προσωπικά της έγγραφα και αντικείμενα,  ενώ η ίδια έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε. Ακολούθως οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

 Η 38χρονη μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι,  φέρει μικροεκδορές και εγκαύματα τριβής στο χέρι και στο πόδι και αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις. 

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