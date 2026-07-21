Άφησαν ακροδεξιό πανό να κρέμεται έξω από το Λήδρα Πάλας (εικόνες)

Μεγάλο κομματικό πανό του ΕΛΑΜ παραμένει σήμερα αναρτημένο εγκάρσια πάνω από δρόμο έξω από το Λήδρα Πάλας, στην Πράσινη Γραμμή, μία ημέρα μετά την αντικατοχική εκδήλωση που διοργάνωσε το κόμμα ανήμερα της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής.

Όπως καταγράφεται στις φωτογραφίες, τις οποίες έδωσε στη δημοσιότητα η Έφη Ξάνθου, μέλος του Volt και υποψήφια κατά τις βουλευτικές εκλογές, στη μία πλευρά του πανό αναγράφεται «Ε.ΛΑ.Μ.», ενώ στην άλλη το σύνθημα «ΚΥΠΡΟΣ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ», μαζί με το έμβλημα του κόμματος. Το πανό είναι τεντωμένο πάνω από το οδόστρωμα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσον η τοποθέτησή του συνάδει με τη σχετική νομοθεσία και εξασφαλίστηκε οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος είναι ενήμερος για το περιστατικό και ανέφερε στον «Π» ότι διερευνά κατά πόσον η συγκεκριμένη ανάρτηση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου.

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