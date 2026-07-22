Αντώνης Δημητρίου [δικηγόρος]: Η Black Cube δεν συνεργάζεται ούτε με κράτη, ούτε με πολιτικά πρόσωπα ούτε με πολιτικά κόμματα [ηχητικό]

«Η Κυπριακή Αστυνομία πιστοποίησε την αυθεντικότητα του οπτικοακουστικού υλικού που παραδόθηκε στις ανακριτικές αρχές για την υπόθεση Videogate», δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 και 97.6», ο δικηγόρος της Black Cube, Αντώνης Δημητρίου. Όπως ανέφερε, το υλικό δεν είναι κατασκευασμένο ή ψεύτικο, ενώ η επιλογή αποσπασμάτων από συνολικά 26 ώρες καταγραφών δεν αλλοιώνει, κατά την άποψή του, το νόημα όσων ειπώθηκαν.

Ο κ. Δημητρίου διευκρίνισε ότι εκπροσωπεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της Black Cube και δύο πράκτορες της εταιρείας, οι οποίοι συμμετείχαν στις συνεντεύξεις με πολιτικά πρόσωπα. Ανέφερε ότι η εταιρεία εργοδοτεί περίπου 120 άτομα, μεταξύ των οποίων δικηγόρους, και ότι πριν από τις καταγραφές είχαν ληφθεί νομικές γνωματεύσεις από την Ολλανδία και την Αγγλία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διευθύνων σύμβουλος ταξίδεψε τρεις φορές στην Κύπρο και έδωσε τρεις καταθέσεις, ενώ οι δύο πράκτορες έδωσαν από μία. Τόνισε ότι οι πελάτες του συνεργάστηκαν πλήρως με τις κυπριακές αρχές, αφού προηγουμένως επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα του υλικού. Αποκάλυψε ακόμη ότι στις 26 ώρες εμφανίζεται και άλλο πολιτικό πρόσωπο, το οποίο δεν δραστηριοποιείται πλέον στην πολιτική, χωρίς να γνωρίζει γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στο οκτάλεπτο βίντεο. Όπως είπε, στις συνομιλίες ακούστηκαν αναφορές σε πρόσβαση στο Προεδρικό, παράκαμψη νόμων και χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι στο υλικό δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις των πελατών του, η Black Cube δεν εργάζεται για κράτη, πολιτικά κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, αλλά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο κ. Δημητρίου υπερασπίστηκε επίσης την επιστημονική επάρκεια του ποινικού ανακριτή, τονίζοντας ότι η διαφωνία με το πόρισμά του δεν δικαιολογεί την ισοπέδωσή του. Υποστήριξε, τέλος, ότι για να στοιχειοθετηθεί αθέμιτη επιρροή απαιτείται πρόθεση διαφθοράς, ενώ παραδέχθηκε πως όσα καταγράφηκαν τον στενοχώρησαν και τον προσέβαλαν. Δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει την ταυτότητα του πελάτη ούτε αν υπάρχει άλλο υλικό πέραν αυτού που παραδόθηκε.

Τέλος υπέδειξε ότι «σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο CEO της Black Cube στην Αστυνομία, η εταιρεία δεν ενεργεί για λογαριασμό κρατών, πολιτικών προσώπων ή πολιτικών κομμάτων, αλλά για επιχειρηματικούς σκοπούς».

Ακούστε την παρέμβαση του Αντώνη Δημητρίου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22-07-2026