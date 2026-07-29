Ανησυχία στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης για το Τοπικο Σχέδιο - Τον Σεπτέμβριο ανοίγει ο διάλογος, λέει ο Δήμος Λευκωσίας

Έντονη ανησυχία και απογοήτευση για την καθυστέρηση στην έναρξη δημόσιου διαλόγου σχετικά με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας εκφράζει η «Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη», με επιστολή της προς τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, τους αντιδημάρχους και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο Δήμος Λευκωσίας προτίθεται να ξεκινήσει τον διάλογο με τους δημότες στην Έγκωμη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού σημείου αποδίδεται στο γεγονός ότι η παρούσα περίοδος συμπίπτει με τις καλοκαιρινές διακοπές για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στόχος του Δήμου είναι η διαδικασία να πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των κατοίκων.

Στην επιστολή της, που κατέχει η ιστοσελίδα μας, η Πρωτοβουλία τονίζει ότι το Τοπικό Σχέδιο αποτελεί βασικό εργαλείο για την πολεοδομική ανάπτυξη της πρωτεύουσας, καθώς καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις χρήσεις γης, τους συντελεστές δόμησης, το επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων, την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και των δημόσιων μεταφορών, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι η ενεργή συμμετοχή του Δήμου Λευκωσίας στην αναθεώρηση του σχεδίου αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο που καλείται να διαχειριστεί το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα μετά την ένταξη στον νέο Δήμο των περιοχών Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου και Έγκωμης.

Η Πρωτοβουλία αναφέρει ότι το θέμα δεν έχει ακόμη συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητεί τη σύσταση ειδικής Επιτροπής Μελέτης, με τη συμμετοχή δημοτικών συμβούλων, τεχνικών υπηρεσιών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Υπενθυμίζει ότι σε συνάντηση με τον Δήμαρχο στις 30 Ιανουαρίου 2025 είχε καταθέσει πρόταση για μετατροπή του χώρου της Κρατικής Έκθεσης σε Μητροπολιτικό Πάρκο, μέσα από σχετική πρόνοια στο νέο Τοπικό Σχέδιο. Είχε επίσης ζητήσει την ανατροπή υφιστάμενων οδικών σχεδιασμών στην Έγκωμη, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, απειλούν τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής.

Στην επιστολή τίθενται ακόμη ζητήματα που αφορούν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την προστασία των οικιστικών περιοχών, τη δημιουργία ψηλών κτηρίων κοντά σε κατοικίες, τη διαφάνεια στις οικοδομικές αναπτύξεις και την αύξηση του αστικού πρασίνου.

Η Πρωτοβουλία καλεί τον Δήμο να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε ουσιαστική δημόσια διαβούλευση, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Τοπικό Σχέδιο θα καθορίσει για τα επόμενα χρόνια την ποιότητα ζωής, την υγεία και την καθημερινότητα των κατοίκων της πρωτεύουσας.