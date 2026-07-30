Δ. Πάφου: Απολογισμός έργου Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάφου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας και Δημοτική Σύμβουλος Μαριέλλα Θεοφάνους τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου Πάφου στοχεύει σε ίσες ευκαιρίες, αλληλεγγύη και στήριξη για κάθε δημότη.

Σε ανακοίνωση του Δ. Πάφου η κ. Θεοφάνους τόνισε ότι η κοινωνική πολιτική του Δήμου Πάφου δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες, αλληλεγγύη και ουσιαστική στήριξη για κάθε δημότη. Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, δόθηκε , προστίθεται, ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της τρίτης ηλικίας.

Μέσα από τη λειτουργία των δύο Κέντρων Ενηλίκων, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Πάφου, παρέχονται καθημερινά υπηρεσίες και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών. Ιατρικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη, ενημερωτικές διαλέξεις, εκδρομές και δημιουργικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ενεργό γήρανση, την κοινωνική συμμετοχή και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Παράλληλα, το Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας «Ζέτα Αιμιλιανίδου» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές του Δήμου, παρέχοντας υπηρεσίες βρεφονηπιακής φροντίδας και απογευματινής απασχόλησης παιδιών.

Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές στηρίζονται έμπρακτα οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι γονείς, προσφέροντας στα παιδιά ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης, προσθέτει η κ. Θεοφάνους, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε αίτηση για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, ενώ παράλληλα προωθείται η επανέναρξη του θεσμού του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς», με στόχο οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης να βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στους πολίτες.

Η μέριμνα για τις ευάλωτες οικογένειες παρέμεινε σταθερή προτεραιότητα. Μέσα από τη διάθεση ρουχισμού σε άπορα παιδιά των δημοτικών σχολείων και τη διοργάνωση του «Παζαριού Αγάπης», συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης που διατέθηκαν σε οικογένειες που είχαν πραγματική ανάγκη, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, εθελοντών και τοπικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή συνέχισε επίσης να στηρίζει ενεργά σωματεία και οργανισμούς κοινωνικής προσφοράς μέσω ετήσιων χορηγιών, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων, όπως η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό, το Santa Run και το Φεστιβάλ Παιδιού, ενισχύοντας την κοινωνική ευαισθητοποίηση, τον εθελοντισμό και την κοινωνική συνοχή.

Ξεχωριστή πρωτοβουλία για τη φετινή χρονιά αποτελεί η διοργάνωση των πρώτων Γηριατρικών Αγώνων, οι οποίοι προάγουν τη φυσική δραστηριότητα, την ευεξία και την ενεργό συμμετοχή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στην κοινωνική ζωή. Συνολικά, η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου παρουσίασε ένα ουσιαστικό έργο με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με συνέπεια, συνεργασία και κοινωνική ευαισθησία, ενίσχυσε το δίκτυο κοινωνικής προστασίας του Δήμου, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες, ηλικιωμένους και κάθε δημότη που έχει ανάγκη.

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της λειτουργίας του Δήμου Πάφου και η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας συνεχίζει να εργάζεται με στόχο έναν Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες για όλους, καταλήγει η κ. Θεοφάνους ,