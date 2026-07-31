Ανέβηκαν τον «Λόφο» για τα έργα της Λεμεσού

Στη σύσκεψη, που έγινε με αίτημα του Δήμου Λεμεσού, συζητήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά έργα που ο δήμος θεωρεί κομβικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη της Λεμεσού. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο μεγάλα οδικά έργα όσο και πολεοδομικές παρεμβάσεις, η αξιοποίηση κρατικής γης, η στεγαστική πολιτική και η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Ξεχωριστή θέση είχε η προώθηση της Ακταίας Οδού και ο συνολικός σχεδιασμός για την παραλιακή ζώνη, από το παλαιό μέχρι το νέο λιμάνι. Το έργο συνδέεται άμεσα με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων που λειτουργούν σήμερα στο Καρνάγιο, ώστε να καταστεί εφικτή η δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού μετώπου και η καλύτερη σύνδεση του ιστορικού κέντρου με τη δυτική πλευρά της πόλης. Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση αναφορικά με τις διαδικασίες που αφορούν το Καρνάγιο, εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του έργου, με το βάρος πλέον από πλευράς μετακίνησης να περνά στο κεντρικό κράτος, την ώρα που ο δήμος ετοιμάζει τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία τριών σημαντικών οδικών παρεμβάσεων που άπτονται άμεσα του κυκλοφοριακού, και συγκεκριμένα της οδού Ευαγόρα Λανίτη, μαζί με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, της ενοποίησης της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ με την παραλιακή οδό και της δημιουργίας της Πλατείας Ειρήνης, καθώς και της δεύτερης και τρίτης φάσης της ανάπλασης της Αγίας Φυλάξεως. Θέση του δήμου είναι ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε οι διαγωνισμοί να προκηρυχθούν εντός του 2026 ή, το αργότερο, μέσα στο 2027.

Το κυκλοφοριακό αποτέλεσε ένα από τα βασικά αντικείμενα της σύσκεψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος εξέφρασε την έντονη δυσφορία για την προσθήκη νέων προαπαιτούμενων και πρόσθετων μελετών πριν από την προώθηση σημαντικών έργων. Ειδική αναφορά έγινε στην απαίτηση για μελέτη βιωσιμότητας, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, τον βόρειο παρακαμπτήριο δρόμο και ειδικότερα το τμήμα της Ευαγόρα Λανίτη. Στον δήμο εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη απαίτηση κινδυνεύει να οδηγήσει σε νέες καθυστερήσεις για ένα έργο που βρίσκεται στον σχεδιασμό εδώ και πολλά χρόνια, και του οποίου η χάραξη θεωρείται ήδη δεδομένη, φέρνοντας νέο πισωγύρισμα.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε, επίσης, ο σχεδιασμός του δήμου για την αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του παλαιού νοσοκομείου, του κεντρικού αστυνομικού σταθμού, του ταχυδρομείου, των γειτονικών κρατικών τεμαχίων και του υδατόπυργου.

Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη η αξιοποίηση της ιδιότητας της Λεμεσού ως Mission Labelled City της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης κρατικής στήριξης για έργα κλιματικής ουδετερότητας, βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής μετάβασης, καθώς και οι προτάσεις του δήμου για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μέσω σύγχρονων πολεοδομικών εργαλείων, όπως η μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων για την ανάπτυξη έργων προσιτής κατοικίας.