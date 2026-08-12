Μεγάλη η ζήτηση για το ΕΚΠΑ - Εκατοντάδες αιτήσεις για φοίτηση στο παράρτημα στο κέντρο Λευκωσίας

Το Παράρτημα Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει λάβει εκατοντάδες αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στις ακαδημαϊκές του μονάδες, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο, επισημαίνοντας ότι ένας στους πέντε υποψηφίους έγινε δεκτός για μία θέση στην Ιατρική Σχολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, το ποσοστό αποδοχής στην Ιατρική Σχολή (20%) διαμορφώθηκε μετά την ενδελεχή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης. «Η κατάκτηση μιας θέσης υπήρξε πραγματική ακαδημαϊκή μάχη μεταξύ των υποψηφίων, με την επιλογή να γίνεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ακαδημαϊκής επάρκειας, με τους αριστούχους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες τελικά να λαμβάνουν μια θέση στην κορυφαία Ιατρική Σχολή», σημειώνεται, μεταξύ άλλων.

«Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φοιτητών και φοιτητριών και εκατοντάδες αιτήσεις», αναφέρει το ΕΚΠΑ, προσθέτοντας ότι το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Νοσηλευτικής και το αγγλόφωνο πρόγραμμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας της Αρχαίας Ελλάδας (Department of Classics), προχωρούν στην τελική αξιολόγηση των πολλών αιτήσεων, με ιδιαίτερα επιλεκτική προσέγγιση.

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι «οι καθηγητές και καθηγήτριες που διδάσκουν στο Παράρτημα είναι οι ίδιοι που διδάσκουν στα αντίστοιχα μητρικά Τμήματα και Σχολές του ΕΚΠΑ, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσκλήσεις για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου Καθηγητών/τριών με αποκλειστική παρουσία στις Σχολές του Παραρτήματος».

«Οι εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκονται στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, προσδίδοντας δυναμισμό σε ένα ιστορικό κομμάτι της κυπριακής πρωτεύουσας», αναφέρει το ΕΚΠΑ.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί από το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τον Δήμο Λευκωσίας, για τη διευκόλυνση της φοιτητικής ζωής».

«Έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε νεόκτιστες φοιτητικές εστίες, σε ιδιαίτερα προνομιακούς οικονομικούς όρους, ώστε η εξεύρεση στέγης να μην αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, έχει υπάρξει μέριμνα για τη σίτιση των φοιτητών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας ουσιαστικά το συνολικό πλαίσιο υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ