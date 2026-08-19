Τραγωδία στη Λεμεσό: Νεκρό στο κρεβατάκι του εντοπίστηκε βρέφος πέντε μηνών

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λεμεσό, με βρέφος ηλικίας μόλις πέντε μηνών να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βρέφος βρισκόταν για ύπνο όταν, γύρω στις 20:00, η μητέρα του διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν.

Ακολούθως μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν έχουν εντοπιστεί εξωτερικές κακώσεις στο σώμα του βρέφους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροτομής, η οποία θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.