Σύλληψη 18χρονου στην Αμμόχωστο για 23 πλαστά χαρτονομίσματα των €50 με τον ίδιο σειριακό αριθμό

Στη σύλληψη 18χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν στην κατοχή του και σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, 23 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό. Ο 18χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου προχώρησαν χθες στη σύλληψη 18χρονου στην επαρχία Αμμοχώστου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων».

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη του ΟΠΕ μετέβησαν σε υποστατικό όπου παρέλαβαν από υπάλληλο δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό».

Από τις εξετάσεις «που διενεργήθηκαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον 18χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στη συνέχεια από μέλη της Αστυνομίας».

«Κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας που διενεργήθηκε στον 18χρονο, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ακόμη δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο σειριακό αριθμό με τα προηγούμενα. Τα χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και ο 18χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα», προστίθεται.

Ακολούθως, συνεχίζει η ανακοίνωση, διενεργήθηκε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε ο 18χρονος, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 19 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν επίσης τον ίδιο σειριακό αριθμό.

Ο 18χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος κράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.