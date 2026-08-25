Χρήστος Ιακώβου: Ποιος ήταν ο «Κεραυνός» και πώς συνεργάστηκε με τους Βρετανούς κατά την ΕΟΚΑ [ηχητικό]

Τον ρόλο του επονομαζόμενου «Κεραυνού» κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ και τη μετέπειτα δράση του ανέλυσε ο διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, Χρήστος Ιακώβου, ο οποίος μελετά την υπόθεση για περισσότερα από 15 χρόνια. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» και στην Κατερίνα Ηλιάδη ανέφερε ότι η περίπτωση του «Κεραυνού» εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνά του για τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για τη συλλογή πληροφοριών και την εξάρθρωση της ΕΟΚΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, ο «Κεραυνός», με καταγωγή από το Φοινί, εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ το 1955 και βρέθηκε κοντά στον πυρήνα του Γεώργιου Γρίβα. Έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις της οργάνωσης, μεταξύ άλλων στην περιοχή της Πιτσιλιάς και σε επιθέσεις με στόχο την εξασφάλιση εκρηκτικών από μεταλλεία.

Ο κ. Ιακώβου ανέφερε ότι μετά τη σύλληψή του από τους Βρετανούς, ο «Κεραυνός» έσπευσε να συνεργαστεί μαζί τους, προτείνοντας να επιστρέψει στην ΕΟΚΑ ώστε να τους βοηθήσει να φτάσουν σε μέλη της οργάνωσης. Τον χαρακτήρισε μάλιστα «στρατηγικό συνεργάτη» των Βρετανών, καθώς γνώριζε πρόσωπα, δίκτυα και, κυρίως, κρησφύγετα στην περιοχή της Πιτσιλιάς.

Κατά τον κ. Ιακώβου, οι πληροφορίες αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για τις βρετανικές αρχές, καθώς τους επέτρεψαν να προχωρήσουν σε συλλήψεις και να πλήξουν το δίκτυο της ΕΟΚΑ στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, ο «Κεραυνός» συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο «ξήλωμα» της ομάδας της οργάνωσης στην Πιτσιλιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσπάθεια εντοπισμού του Γρηγόρη Αυξεντίου στη Ζωοπηγή. Σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, ο «Κεραυνός» οδήγησε τους Βρετανούς στην περιοχή, ωστόσο ο Αυξεντίου κατάφερε να διαφύγει, ενώ κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε ο Άκης Γεωργάλλας.

Αναφέρθηκε επίσης στα γεγονότα του Μαρτίου του 1957, όταν, όπως είπε, ο «Κεραυνός» οδήγησε τους Βρετανούς στη Μονή Αγίου Νεοφύτου και κατάφερε να αποσπάσει πληροφορίες από μοναχό που ήταν μυημένος στην ΕΟΚΑ. Οι πληροφορίες οδήγησαν στον εντοπισμό του Χρίστου Κκέλη στην περιοχή της Τάλας, όπου ακολούθησε μάχη κατά την οποία σκοτώθηκε μαζί με τον συνεργάτη του.

Μετά την περίοδο της ΕΟΚΑ, ο «Κεραυνός» μεταφέρθηκε στη Βρετανία, όπου, σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, ανέπτυξε ισχυρές διασυνδέσεις στον χώρο του υποκόσμου και του παράνομου τζόγου. Τη δεκαετία του 1980, οι βρετανικές αρχές φέρονται να αξιοποίησαν τις επαφές του με την τουρκική μαφία στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών προς τη Βρετανία.

Ο κ. Ιακώβου ανέφερε ακόμη ότι εντόπισε δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου για δύο περιπτώσεις σύλληψης του «Κεραυνού», στην Ισπανία και τη Γερμανία, κατά τις οποίες, όπως υποστήριξε, ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την απελευθέρωσή του.

Το όνομά του επανήλθε στην κυπριακή επικαιρότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν, σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, συνδέθηκε με την υπόθεση αναζήτησης του λεγόμενου θησαυρού στις Φιλιππίνες και βρισκόταν σε επικοινωνία με τον τότε Μητροπολίτη Λεμεσού Χρύσανθο.

Ο διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών σημείωσε ότι δεν συνάντησε προσωπικά τον «Κεραυνό», αλλά συγκέντρωσε επί σειρά ετών πληροφορίες από αρχεία, ανθρώπους του στενού του κύκλου, αφηγήσεις και συνεντεύξεις. Κατά την εκτίμησή του, επρόκειτο για έναν ριψοκίνδυνο και επιπόλαιο άνθρωπο, ο οποίος λειτουργούσε με τη λογική του «σήμερα», χωρίς να υπολογίζει ιδιαίτερα τις συνέπειες των πράξεών του.

Ο κ. Ιακώβου επισήμανε, τέλος, ότι η περίπτωση του «Κεραυνού» αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και σύνθετου κεφαλαίου για το δίκτυο πληροφοριοδοτών και συνεργατών που αξιοποίησαν οι βρετανικές υπηρεσίες κατά την περίοδο 1955-1959. Όπως εξήγησε, η συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα, δίκτυα και κρησφύγετα αποτέλεσε κρίσιμο εργαλείο στην προσπάθεια των Βρετανών να περιορίσουν τη δράση και να εξαρθρώσουν τις δομές της ΕΟΚΑ.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Χρήστου Ιακώβου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ 25-08-2026