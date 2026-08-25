Lady’s Mile: 3χρονο σε φουσκωτό παρασύρθηκε στα ανοιχτά από τον άνεμο – Έφυγε από την προσοχή του πατέρα του (εικόνα)

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου στο Lady’s Mile, όταν 3χρονο παιδί που δεν γνώριζε κολύμπι παρασύρθηκε προς τα ανοιχτά πάνω σε φουσκωτό, με τους ναυαγοσώστες της μονάδας ΛΕΜ 17 να επεμβαίνουν και να το μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:50 στη θαλάσσια περιοχή του Lady’s Mile, μεταξύ Oceania και Columbia.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, ο πατέρας του παιδιού βρισκόταν στην παραλία όταν το 3χρονο έφυγε από την προσοχή του. Ο δυνατός άνεμος που έπνεε στην περιοχή παρέσυρε το φουσκωτό προς τα ανοιχτά, με το παιδί να βρίσκεται μόνο του πάνω σε αυτό.

Μόλις ο πατέρας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, μπήκε στη θάλασσα μαζί με τρεις φίλους του και επιχείρησαν να κολυμπήσουν προς το παιδί. Κατά την προσπάθειά τους, ωστόσο, εξαντλήθηκαν και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Οι ναυαγοσώστες της ΛΕΜ 17 κινητοποιήθηκαν άμεσα και προσέγγισαν τόσο το 3χρονο όσο και τους τέσσερις ενήλικες. Το παιδί βρισκόταν μόνο του στο φουσκωτό και, σύμφωνα με την ανάρτηση, ήταν εμφανώς πανικοβλημένο.

Οι ναυαγοσώστες κατάφεραν να το προσεγγίσουν, να το ηρεμήσουν και να το ανασύρουν με ασφάλεια. Του φόρεσαν σωσίβιο και το μετέφεραν με jet ski πίσω στην ακτή, ενώ σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν και οι τέσσερις ενήλικες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το παιδί να επιστρέφει υγιές και ασφαλές στην οικογένειά του.

Το 17ο παρόμοιο περιστατικό στη φετινή περίοδο

Όπως αναφέρει η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, πρόκειται για το 17ο παρόμοιο περιστατικό στο οποίο κλήθηκαν να επέμβουν οι ναυαγοσώστες της ΛΕΜ 17 στο Lady’s Mile κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε, μάλιστα, μόλις δέκα λεπτά πριν από τη λήξη της βάρδιας των ναυαγοσωστών, η οποία ολοκληρώνεται καθημερινά στις 18:00.

Με αφορμή το περιστατικό, η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού απευθύνει έκκληση προς γονείς και συνοδούς να επιβλέπουν διαρκώς τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένα φουσκωτό να παρασυρθεί προς τα ανοιχτά και να τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο η ζωή ενός παιδιού.