Στο «κόκκινο» η αυγοπαραγωγή: Μειώθηκαν κατά 60% τα θηλυκά πουλερικά τον Ιούλιο

Μείωση 32% καταγράφηκε τον Ιούλιο 2026 στα θηλυκά πουλερικά που προορίζονται για αυγοπαραγωγή, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε μείωση 60%.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2026 τα θηλυκά πουλερικά που προορίζονται για αυγοπαραγωγή ανέρχονταν σε 24.190, από 60.670 που ήταν τον Ιούνιο του 2026 και 35.820 τον Ιούλιο του 2025.

Την ίδια ώρα, τα αρσενικά πουλερικά που προορίζονται για πάχυνση αυξήθηκαν κατά 10,7% σε ετήσια βάση και 3,8% σε μηνιαία. Συγκεκριμένα, έφταναν τα 1.402.640 τον Ιούλιο του 2026, από 1.458.490 τον Ιούνιο 2026 και 1.267.560 τον Ιούλιο 2025.

Από την άλλη, τον Ιούλιο 2026 τα αυγά που τοποθετούνται για επώαση για σκοπούς αυγοπαραγωγής έφτασαν τα 73.920, αυξημένα κατά 84,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ μειώθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχα, τα αυγά που τοποθετούνται για επώαση για σκοπούς κρεατοπαραγωγής έφτασαν τον Ιούλιο τα 1.752.150, αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, αλλά μειωμένα κατά 4,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ