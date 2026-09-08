Σοβαρές καταγγελίες για νηπιαγωγείο: Βρέφη για ώρες σε καρεκλάκια και αναφορές για τροφικές δηλητηριάσεις - «Δέχθηκαν απειλές» (εικόνα + ηχητικό)

Σοβαρές ανησυχίες για καταγγελίες που αφορούν τη λειτουργία ιδιωτικού νηπιαγωγείου εξέφρασε ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και ότι η Αστυνομία έχει ξεκινήσει τη λήψη καταθέσεων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο κ. Σούγλης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων σε χώρους φιλοξενίας παιδιών, σχολίασε την πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθετήθηκε για το θέμα της νέας προεδρικής λιμουζίνας.

Καταγγελίες για νηπιαγωγείο

Ο κ. Σούγλης δήλωσε ότι οι πληροφορίες έφθασαν σε αυτόν τόσο από γονείς όσο και από εργαζομένους του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.

«Οι καταγγελίες έφτασαν σε εμένα από γονείς αλλά και από εργαζομένους του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου», ανέφερε.

Όπως είπε, έχουν ήδη ενημερωθεί οι Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Παιδείας, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει, «σήμερα η Αστυνομία άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις».

Ερωτηθείς κατά πόσο το νηπιαγωγείο συνεχίζει να λειτουργεί, απάντησε: «Απ’ όσα γνωρίζω, εξακολουθεί να λειτουργεί».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι καλούνται για καταθέσεις νυν και πρώην εργαζόμενοι καθώς και γονείς, ενώ κάποιοι από αυτούς φαίνεται να έχουν προχωρήσει και οι ίδιοι σε καταγγελίες.

Καταγγελίες για συνθήκες υγιεινής και φροντίδας παιδιών

Σύμφωνα με τον βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, οι αναφορές δεν περιορίζονται μόνο σε ζητήματα υγιεινής.

Όπως είπε, υπήρξαν καταγγελίες από γονείς ότι παραλάμβαναν επανειλημμένα τα παιδιά τους άρρωστα, ενώ «σύμφωνα με παιδιατρικές γνωματεύσεις, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης».

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι καταγγέλθηκε πως βρέφη και πολύ μικρά παιδιά παρέμεναν για πολλές ώρες στις ειδικές καρέκλες σίτισης.

«Υπήρχαν επίσης καταγγελίες ότι βρέφη και πολύ μικρά παιδιά έμεναν για πολλές ώρες στις ειδικές καρέκλες σίτισης και κάποιες φορές κοιμούνταν ακόμη και εκεί. Υπάρχει, μάλιστα, σχετικό φωτογραφικό υλικό», δήλωσε.

«Οι γονείς και οι εργαζόμενοι βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν»

Ο κ. Σούγλης στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση όσων προχώρησαν σε καταγγελίες.

«Θέλω να συγχαρώ τους γονείς αλλά και τους εργαζομένους που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν», ανέφερε.

Εξήγησε ότι, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, υπήρξαν προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος απευθείας με τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου.

«Κάποιοι γονείς και πρώην εργαζόμενοι προσπάθησαν αρχικά να λύσουν το θέμα με τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου. Όταν αυτό δεν απέδωσε, προχώρησαν σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες», είπε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι κάποιοι ισχυρίζονται πως δέχθηκαν απειλές, διευκρινίζοντας ότι εκείνο που τον απασχολεί είναι η ασφάλεια των παιδιών.

«Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η αγωνία των γονέων και πάνω από όλα η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών», δήλωσε.

Έκκληση για αυστηρότερους ελέγχους

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας υποστήριξε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι σε χώρους που φιλοξενούν παιδιά.

«Όταν μιλάμε για χώρους που φιλοξενούν παιδιά, παρέχουν φροντίδα, διατροφή και εκπαίδευση, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και συχνοί», ανέφερε.

Απηύθυνε επίσης έκκληση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν τις διαδικασίες εποπτείας.

«Καλώ το Υπουργείο Παιδείας, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και όλους τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τους ελέγχους. Και αν υπάρχουν υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες, τότε πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό», είπε.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο Soundcloud του Πολίτη και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: