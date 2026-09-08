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Καταγγελία Μακάριου Δρουσιώτη: «Πήραν κατάθεση από τον τυπογράφο του Κράτος Μαφία - Να ετοιμάζονται και οι αναγνώστες του βιβλίου»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η φωτογραφία προέρχεται από ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως ιδιαίτερα σοβαρή και υποστηρίζει ότι «μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα» θα μπορούσε να απασχολεί τις Αρχές το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου.

Στην εξέταση προσώπων που συνδέονται με την έκδοση του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» φαίνεται να επεκτείνεται η αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει, η Αστυνομία έλαβε κατάθεση από τον τυπογράφο που ανέλαβε την εκτύπωση του βιβλίου του, με τους αστυνομικούς, σύμφωνα με τον ίδιο, να τον ρωτούν εάν γνώριζε το περιεχόμενο του βιβλίου και κατά πόσο είχε παρέμβει στη διαδικασία έκδοσής του.

Ο συγγραφέας χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως ιδιαίτερα σοβαρή και υποστηρίζει ότι «μόνο σε αυταρχικά καθεστώτα» θα μπορούσε να απασχολεί τις Αρχές το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης ενός βιβλίου.

Παράλληλα, αναφέρει με ειρωνικό τρόπο ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει, «ακολουθούν οι βιβλιοπώλες» αλλά και οι αναγνώστες του βιβλίου.

Συνδέει την έρευνα με παράπονο αξιωματούχου της ΚΥΠ

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρει ότι εξετάζεται παράπονο αξιωματούχου της ΚΥΠ, η οποία, όπως σημειώνει, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον χρόνο έναρξης της έρευνας. Όπως υποστηρίζει, η έρευνα άρχισε στις 24 Ιουλίου, την ίδια ημέρα που καταχωρήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ενώπιον Κακουργιοδικείου.

Ο ίδιος θέτει έτσι ζήτημα χρονικού συγχρονισμού των δύο εξελίξεων, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «ο συγχρονισμός δεν είναι σύμπτωση».

Ακουλουθεί η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη: 

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ΚΥΠΡΟΣκράτος μαφία

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