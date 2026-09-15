Σύλληψη 41χρονου στα Κούκλια για κατοχή ανιχνευτή μετάλλων και παράνομη εκσκαφή κοντά σε αρχαιολογικό χώρο

Στη σύλληψη 41χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησε χθες η Αστυνομία Πάφου, αφού εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά, ενώ στον ίδιο χώρο διαπιστώθηκαν εκσκαφές πλησίον αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή των Κουκλιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:30 χθες διαβιβάστηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι πρόσωπο απασχολείτο σε περιοχή των Κουκλιών, πλησίον αρχαιολογικού χώρου, έχοντας στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά.

Μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 41χρονο Ελληνοκύπριο, από την επαρχία Πάφου, να έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν εκσκαφές στον ίδιο χώρο.

Ο 41χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εκσκαφής με σκοπό την αποκάλυψη αρχαιοτήτων και της κατοχής ανιχνευτή μετάλλων χωρίς άδεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Την υπόθεση ανέλαβε να διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου.