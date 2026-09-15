Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στη Χλώρακα – Ζημιές σε οχήματα και τραυματισμός
| Κύπρος

Σύλληψη 41χρονου στα Κούκλια για κατοχή ανιχνευτή μετάλλων και παράνομη εκσκαφή κοντά σε αρχαιολογικό χώρο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Στη σύλληψη 41χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησε χθες η Αστυνομία Πάφου, αφού εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά, ενώ στον ίδιο χώρο διαπιστώθηκαν εκσκαφές πλησίον αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή των Κουκλιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 18:30 χθες διαβιβάστηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι πρόσωπο απασχολείτο σε περιοχή των Κουκλιών, πλησίον αρχαιολογικού χώρου, έχοντας στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά.

Μέλη του τοπικού Αστυνομικού Σταθμού μετέβησαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 41χρονο Ελληνοκύπριο, από την επαρχία Πάφου, να έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν εκσκαφές στον ίδιο χώρο. 

Ο 41χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εκσκαφής με σκοπό την αποκάλυψη αρχαιοτήτων και της κατοχής ανιχνευτή μετάλλων χωρίς άδεια. Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου.

Την υπόθεση ανέλαβε να διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου.

Tags

σύλληψηΠάφος

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα