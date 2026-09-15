Απαντά εκ νέου με αιχμές ο Σαββίδης στην Αρχή: Οι όροι εντολής για το «μαύρο βαν» δεν αφορούσαν τον Αγγελίδη

Με αιχμές επανέρχεται ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, στην αντιπαράθεση με την Αρχή κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του «μαύρου βαν», ξεκαθαρίζοντας ότι οι όροι εντολής που του είχαν κοινοποιηθεί δεν περιείχαν καμία αναφορά στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και διερωτώμενος πώς θα μπορούσαν καταγγελίες που υποβλήθηκαν το 2023 να θεωρηθούν ότι καλύφθηκαν από έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2021.

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι, παρόλο που αναγνωρίζει πως «η συνέχιση ανταλλαγής ανακοινώσεων για ένα ευαίσθητο θέμα δεν βοηθά την εικόνα των θεσμών», η ανακοίνωση της Αρχής επιβάλλει, όπως σημειώνει, την απάντησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, στην επιστολή της Αρχής ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026 δεν καταγράφονταν γενικά οι προθέσεις της, αλλά περιλαμβάνονταν «οι αυτούσιοι, λεπτομερείς και ακριβείς όροι εντολής» που επρόκειτο να δοθούν στους ερευνητές. Όπως αναφέρει, η Νομική Υπηρεσία είχε ενημερωθεί ότι οι ερευνητές θα άρχιζαν τη διερεύνηση της υπόθεσης στις 3 Αυγούστου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστηρίζει ότι στους συγκεκριμένους όρους εντολής δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία. Καλεί, μάλιστα, την Αρχή, εφόσον εμμένει στη θέση της, να αποχαρακτηρίσει την επιστολή της, αφαιρώντας τις αναφορές σε συγκεκριμένα ονόματα, και να τη δώσει στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, κατηγορεί την Αρχή ότι στη σημερινή ανακοίνωσή της χρησιμοποιεί «αποσπασματικά και επιλεκτικά» τμήματα της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Αναφερόμενος στη δική του επιστολή της 30ής Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας σημειώνει ότι αυτή απαντούσε σε κάθε έναν από τους όρους εντολής της Αρχής, εξηγώντας ότι όλοι είχαν ήδη διερευνηθεί και παραθέτοντας το αποτέλεσμα της διερεύνησης για κάθε περίπτωση.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Όπως υποστηρίζει, στην επιστολή της 30ής Ιουλίου δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά σε ενδεχόμενη έρευνα εναντίον του, ενώ ούτε οι όροι εντολής της Αρχής στους οποίους απαντούσε η Νομική Υπηρεσία περιείχαν αναφορά στο πρόσωπό του.

«Διερωτώμαι πώς η Αρχή εξέλαβε ότι η επιστολή μου αυτή εννοούσε ή υπονοούσε ότι διερευνήθηκε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Αρχή προτίθετο να διερευνήσει καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αυτό αναφερόταν ρητά στις επιστολές της.

Ο Γενικός Εισαγγελέας εκφράζει, τέλος, «μεγάλη απορία» για το πώς η Αρχή συμπέρανε ότι η διερεύνηση που είχε διενεργηθεί από την Αστυνομία και ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή κάλυπτε και καταγγελίες εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που υποβλήθηκαν το 2023.

Όπως επισημαίνει, η διερεύνηση της υπόθεσης του «μαύρου βαν» είχε ολοκληρωθεί το 2021, δηλαδή δύο χρόνια πριν από την υποβολή των συγκεκριμένων καταγγελιών.