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Ξυλοφάγου: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του στην Ξυλοφάγου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική μέσα σε 12 λεπτά, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του, στην κοινότητα Ξυλοφάγου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα σε 12 λεπτά ενώ φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 00:38.

«Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:50», προστίθεται.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη ο χώρος της μηχανής του οχήματος, συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική/μηχανική βλάβη», καταλήγει.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΟΧΗΜΑΞΥΛΟΦΑΓΟΥ

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