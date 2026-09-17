Ξυλοφάγου: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του, στην κοινότητα Ξυλοφάγου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσα σε 12 λεπτά ενώ φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 00:38.

«Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» και Υπαίθρου Ξυλοφάγου με τρία πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:50», προστίθεται.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη ο χώρος της μηχανής του οχήματος, συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική/μηχανική βλάβη», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ