380 κιλά σκουπίδια σε μόλις μισή ώρα από την παραλία των σκύλλων στο Πισσούρι

Δεκατέσσερις άνθρωποι ένωσαν σήμερα δυνάμεις στο Πισσούρι και καθάρισαν την παραμελημένη παραλία Ακρόλυμνος, στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou 380 κιλά σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν μέσα σε μόλις μισή ώρα από την παραλία των σκύλλων, στον Ακρόλυμνο Πισσουρίου, σε μια δυναμική εκστρατεία καθαριότητας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν η ΣΚΕ Πισσουρίου – Pissouri Nursery School, η Acpelia, το American University of Beirut – Mediterraneo, η Αεροπορική Βάση Πισσουρίου, ο Ντούκκι, ο σκύλος της AvGi Procopiou, και φυσικά η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre.
Συνολικά 14 άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους, επιλέγοντας για καθαρισμό μια παραλία που, παρά τη φυσική ομορφιά της, έχει αφεθεί να επιβαρύνεται από μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.