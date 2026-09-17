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380 κιλά σκουπίδια σε μόλις μισή ώρα από την παραλία των σκύλλων στο Πισσούρι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Συνολικά 14 άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους, επιλέγοντας για καθαρισμό μια παραλία που, παρά τη φυσική ομορφιά της, έχει αφεθεί να επιβαρύνεται από μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων

Δεκατέσσερις άνθρωποι ένωσαν σήμερα δυνάμεις στο Πισσούρι και καθάρισαν την παραμελημένη παραλία Ακρόλυμνος, στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou 380 κιλά σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν μέσα σε μόλις μισή ώρα από την παραλία των σκύλλων, στον Ακρόλυμνο Πισσουρίου, σε μια δυναμική εκστρατεία καθαριότητας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν η ΣΚΕ Πισσουρίου – Pissouri Nursery School, η Acpelia, το American University of Beirut – Mediterraneo, η Αεροπορική Βάση Πισσουρίου, ο Ντούκκι, ο σκύλος της AvGi Procopiou, και φυσικά η ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre.

Συνολικά 14 άνθρωποι ένωσαν τις δυνάμεις τους, επιλέγοντας για καθαρισμό μια παραλία που, παρά τη φυσική ομορφιά της, έχει αφεθεί να επιβαρύνεται από μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων.

 

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«Ένας μαγικός τόπος γεμάτος όμως σκουπίδια. Τόσο απογοητευτικό το θέαμα», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Κέντρο Μελετών και Ερευνας ΑΚΤΗ, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισαν οι συμμετέχοντες.

Η συγκεκριμένη παραλία επιλέχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou, με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της ατομικής ευθύνης απέναντι στα σκουπίδια που συναντούμε στο περιβάλλον μας.

Το μήνυμα της δράσης είναι απλό και άμεσο «Το είδες που το είδες το σκουπίδι #potavristou και μάζεψέ το».

Όπως αναφέρεται η χθεσινή δράση απέδειξε, πάντως, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η ποσότητα των απορριμμάτων που συσσωρεύεται σε έναν φυσικό χώρο, αλλά και πόσα μπορούν να γίνουν όταν φορείς, οργανώσεις, σχολεία και πολίτες συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό.

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ΠΑΡΑΛΙΑΠισσούρι

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