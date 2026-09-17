380 κιλά σκουπίδια σε μόλις μισή ώρα από την παραλία των σκύλλων στο Πισσούρι

«Ένας μαγικός τόπος γεμάτος όμως σκουπίδια. Τόσο απογοητευτικό το θέαμα», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Κέντρο Μελετών και Ερευνας ΑΚΤΗ, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισαν οι συμμετέχοντες.

Η συγκεκριμένη παραλία επιλέχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος #potavristou, με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της ατομικής ευθύνης απέναντι στα σκουπίδια που συναντούμε στο περιβάλλον μας.

Το μήνυμα της δράσης είναι απλό και άμεσο «Το είδες που το είδες το σκουπίδι #potavristou και μάζεψέ το».

Όπως αναφέρεται η χθεσινή δράση απέδειξε, πάντως, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η ποσότητα των απορριμμάτων που συσσωρεύεται σε έναν φυσικό χώρο, αλλά και πόσα μπορούν να γίνουν όταν φορείς, οργανώσεις, σχολεία και πολίτες συνεργάζονται για έναν κοινό σκοπό.