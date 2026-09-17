Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην επαρχία Πάφου χθες

Δύο πυρκαγιές στις περιοχές Γιόλου και Δρούσια εκδηλώθηκαν στην επαρχία Πάφου χθες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η ώρα 11:27 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην τοποθεσία «Λίμνες», παρά την κοινότητα Γιόλου, στην επαρχία Πάφου.

Για την κατάσβεση της ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:42. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνέδραμαν πέντε πτητικά μέσα πυρόσβεσης με διαδοχικές ρίψεις νερού. Η πυρκαγιά κατέκαυσε ένα εκτάριο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων, ενώ κινδύνευσαν και προστατεύτηκαν μεμονωμένες ιδιωτικές κατοικίες.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα και καδενοφόρο όχημα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιόλου, η Εθελοντική Ομάδα SupportCY, καθώς επίσης και ένας εκμισθωμένος προωθητής γαιών και ένα όχημα μεταφοράς νερού. Εξάλλου η ώρα 15:45, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πόλις Χρυσοχούς για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην τοποθεσία «Τερτζία», παρά την κοινότητα Δρούσειας στην επαρχία Πάφου, προς υποστήριξη του Τμήματος Δασών, σε τομέα επιχειρησιακής του ευθύνης.

Εξάλλου σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά, στα διοικητικά όρια της κοινότητας Δρούσειας.

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι χθες Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19:40, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη περιοχή "Μοναστήρια", στα διοικητικά όρια της κοινότητας Δρούσειας.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 22:00, αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Την επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 4 άτομα και 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.