Υπ. Εσωτερικών: Νέος όροφος πάνω από το σπίτι για στέγαση παιδιών και συγγενών - Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο στεγαστικό σχέδιο

Οι πολίτες θα μπορούν πλέον, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ανεγείρουν νέο όροφο πάνω από υφιστάμενη κατοικία για τη στέγαση μελών της οικογένειάς τους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εξαντληθεί ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το νέο Σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για παραχώρηση δικαιώματος ανέγερσης νέας κατοικίας σε υφιστάμενες οικιστικές αναπτύξεις, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης και έχει ως στόχο να δημιουργήσει περισσότερες επιλογές προσιτής στέγασης, κυρίως για τα νεότερα μέλη των οικογενειών.

Όχι μόνο νέος όροφος

Το Σχέδιο δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέου ορόφου. Επιτρέπει επίσης τη δημιουργία νέας κατοικίας εντός του κελύφους της υφιστάμενης οικοδομής, με επέκταση της κατοικίας ή ακόμη και σε ελεύθερο χώρο του ίδιου οικοπέδου, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η ρύθμιση επιτρέπει στις οικογένειες να αξιοποιούν περιουσία που ήδη διαθέτουν, περιορίζοντας την ανάγκη αγοράς νέου οικοπέδου ή κατοικίας και μειώνοντας το συνολικό κόστος στέγασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου χαρακτήρισε το μέτρο στοχευμένη παρέμβαση κοινωνικού χαρακτήρα, σημειώνοντας ότι δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση και στηρίζει ιδιαίτερα τις οικογένειες και τη νέα γενιά.

Μέχρι 150 τετραγωνικά η νέα κατοικία

Το Σχέδιο εφαρμόζεται παγκύπρια, τόσο στις πόλεις όσο και στις κοινότητες, σε τεμάχια και οικόπεδα όπου τα ισχύοντα Σχέδια Ανάπτυξης επιτρέπουν την ανέγερση κατοικίας. Η νέα οικιστική μονάδα μπορεί να έχει δομήσιμο εμβαδόν μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, το όριο αυξάνεται στα 180 τετραγωνικά μέτρα όταν το καθαρό εμβαδόν του τεμαχίου ή του οικοπέδου είναι τουλάχιστον 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης όταν δεν είναι εφικτό να δημιουργηθούν οι αναγκαίες θέσεις για τη νέα κατοικία.

Δεν πωλείται για δέκα χρόνια

Βασική πρόνοια του Σχεδίου είναι ότι η νέα κατοικία δεν θα μπορεί να πωληθεί ή να μεταβιβαστεί για περίοδο δέκα ετών, εκτός από περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Παράλληλα, η ισχύς της πολεοδομικής άδειας δεν θα υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Το Σχέδιο θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 και θα καλύπτει αιτήσεις που θα υποβληθούν στις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές μέχρι την ημερομηνία αυτή. Δεν εφαρμόζεται σε διατηρητέες οικοδομές, περιοχές ειδικού χαρακτήρα, υφιστάμενες πολυκατοικίες, τουριστικές ζώνες, περιοχές εκτός ορίου ανάπτυξης, περιβαλλοντικά ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές, καθώς και σε ελεγχόμενες περιοχές βάσει της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Δεν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Το νέο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια. Εξαιρούνται, ωστόσο, όσοι έχουν ήδη αξιοποιήσει κίνητρο ή σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης.