Στους 15 οι νεκροί του ναυαγίου ανοιχτά της Κερύνειας - Συνεχίζονται οι έρευνες με το Optimus prime

Στους 15 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο της Filo Jet ανοικτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου, μετά την ανεύρεση ακόμη μιας σορού το Σάββατο στο βυθισμένο πλοίο. Ωστόσο τα στοιχεία του προσώπου που εντοπίστηκε δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

Η Γενί Ντουζέν γράφει ότι πρόκειται για άνδρα, αλλά αναμένονται οι εξετάσεις από το DNA. Η Χαλκίν Σεσί γράφει ότι οι έρευνες με το ναυλωμένο πλοίο Optimus prime συνεχίζονται σε τμήματα του βυθισμένου καταμαράν, ενώ ακόμη δεν έχει εντοπιστεί το μαύρο κουτί.

Ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι η «κυβέρνηση» ψήφισε «κανονισμούς» σχετικά με νομικά θέματα, τη διαμονή και την υγειονομική περίθαλψη συγγενών θυμάτων και αγνοουμένων του ναυαγίου που περιλαμβάνουν τη "δωρεάν νομική υποστήριξη στα θύματα σε συνεργασία με τον τ/κ δικηγορικό σύλλογο, τη μη χρέωση δικαστικών τελών, χαρτοσήμων κι άλλων δικαστικών εξόδων για υποθέσεις που αφορούν το ναυάγιο, ρυθμίσεις για την διαμονή συγγενών", ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.

Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Ουστέλ, αφορούν δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έως τις 30 Αυγούστου 2027. «Καμία οικογένεια δεν θα χρειαστεί να επιστρέψει στη χώρα της και να παρακολουθήσει την υπόθεσή της από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά επειδή η περίοδος παραμονής της έχει λήξει. Θα είναι εδώ, θα είναι παρόντες στο δικαστήριο όταν χρειαστεί και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία προσωπικά».

Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους μέχρι το τέλος, οι υπεύθυνοι "σίγουρα θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης", κατέληξε ο κ. Ουστέλ.

Πηγή: ΚΥΠΕ