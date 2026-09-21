Πάνω από 5.000 υπηκοότητες σε Τουρκοκύπριους - Τα κριτήρια και οι αλλαγές από το 2007

Από το 2004 έως σήμερα έχουν παραχωρηθεί 5.176 υπηκοότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Τουρκοκύπριους, με τα πρώτα κριτήρια να θεσπίζονται τον Φεβρουάριο του 2007 και τα αναθεωρημένα κριτήρια τον Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία που ζήτησε και έλαβε το ΚΥΠΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το 2004 έως τον Φεβρουάριο του 2007 (πριν από τη θέσπιση κριτηρίων από το τότε Υπουργικό Συμβούλιο) δόθηκαν 2.972 υπηκοότητες της ΚΔ. Από τις 14 Φεβρουαρίου 2007, οπότε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκαν σε εφαρμογή τα κριτήρια, έως το 2013, δόθηκαν 1.806 υπηκοότητες.

Από το 2014 έως το 2023 δόθηκαν 67 υπηκοότητες. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2024, οπότε τέθηκαν σε ισχύ τα αναθεωρημένα κριτήρια του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι σήμερα, με αποφάσεις του Υπουργικού δόθηκαν 331 υπηκοότητες της ΚΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 109(1) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, που αφορά παιδιά τα οποία γεννήθηκαν στην Κύπρο και ο αλλοδαπός γονέας τους εισήλθε ή διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία, απαιτείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την εγγραφή τους. Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται είναι τα ακόλουθα:

Ως προς τον αριθμό των αιτήσεων που υπάρχουν, το ΥΠΕΣ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για αιτήσεις, αλλά για αιτήματα / επιστολές, και ως εκ τούτου δεν είναι καταχωρισμένα στο σύστημα: «δεν έχουμε αριθμό των αιτημάτων που εκκρεμούν. Τα περισσότερα υποβάλλονται πάνω από μία φορά».

Για τη διαδικασία ελέγχου και τα κριτήρια που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και τα παιδιά μικτών γάμων, το ΥΠΕΣ αναφέρει ότι με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14/2/2007, η οποία αναθεωρήθηκε στις 2/2/2024, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για την άσκηση της διακριτικής εξουσίας που παρέχει το άρθρο 109(1) στο Υπουργικό. Οι περιπτώσεις που πληρούν τα κριτήρια υποβάλλονται με πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Τα κριτήρια σχετίζονται με το κατά πόσο ο αλλοδαπός γονέας είναι Τούρκος υπήκοος ή υπήκοος άλλης τρίτης χώρας, με το πού τελέστηκε ο γάμος των γονέων και, στις περιπτώσεις Τούρκου γονέα, με τις συνθήκες εισόδου του στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ