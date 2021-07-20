Με SafePass η προέλευση στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας





Για την προσέλευση και παραμονή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών στους χώρους των πανεπιστημίων, θα απαιτείται «SafePass» ή θα ισχύει όποια άλλη ρύθμιση τυχόν αποφασισθεί από την Κυβέρνηση ή/και με Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των σχεδιασμών για τη σταδιακή επάνοδο σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας, με πλήρη υγειονομική ασφάλεια, η εύρυθμη λειτουργία της Ανώτερης Εκπαίδευσης αποτελεί κύριο μέλημα και προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας.



Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες που ισχύουν και τους περιορισμούς που επιβάλλονται με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19 και μετά από συνεννοήσεις με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και τις πανεπιστημιακές αρχές, καθώς και με το Φορέα ΔΙΠΑΕ, προτεραιότητα θα δοθεί και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στην ασφάλεια και υγεία των φοιτητών/-τριών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και όλων των εργαζoμένων. Την ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών Διαταγμάτων έχουν οι αρχές των Πανεπιστημίων.



Βάση των αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας σπουδών, τα Πανεπιστήμια, μέσα στο πλαίσιο της αυτονομίας τους, θα λάβουν αποφάσεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και θα καθορίσουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες για το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο 2021-22.



Πηγή:ΚΥΠΕ




































