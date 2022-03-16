Στις 15 ανήλθαν οι καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων για COVID-19 στο πλαίσιο 1.739 ελέγχων





Το τελευταίο 24ωρο (από τις 06.00 της Τρίτης μέχρι τις 06.00 σήμερα), πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια από την Αστυνομία 1.739 έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των μέτρων και η εφαρμογή των διαταγμάτων του Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.



Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψαν 14 καταγγελίες πολιτών και μία καταγγελία που αφορά υποστατικό.



Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 399 έλεγχοι, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία, στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 119 έλεγχοι, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία, στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 360 έλεγχοι, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία, στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 143 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία υποστατικού, στην Αμμόχωστο πραγματοποιήθηκαν 392 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 14 καταγγελίες πολιτών και στη περιοχή Μόρφου πραγματοποιήθηκαν 139 έλεγχοι, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία.



Επίσης, παγκύπρια η Τροχαία διενήργησε 187 ελέγχους, χωρίς να προκύψει καμία καταγγελία.



Απαντώντας σε ερώτηση, ο εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας είπε ότι η πλειοψηφία των καταγγελιών σε πολίτες αφορούσε τη μη χρήση προστατευτικής μάσκας.



Σε ερώτηση αναφορικά με την καταγγελία υποστατικού στην Πάφου, ανέφερε ότι αφορούσε καφετέρια, όπου διαπιστώθηκε ότι ο υπεύθυνος ήταν χωρίς προστατευτική μάσκα και εκδόθηκε εξώδικο €500.



