KALIMÉRA, KALIMÉRA | Περφόρμανς-δράση από τον εικαστικό PASHIAS στο Μουσείο Ηρακλειδών

Το Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου, πριν την ακολουθία της Αναστάσεως και το καλωσόρισμα της Κυριακής του Πάσχα, ο εικαστικός PASHIAS προσκαλεί το κοινό, στις 11 το πρωί, να παρευρεθεί στην περφόρμανς δράση «KALIMÉRA, KALIMÉRA», και στη συνέχεια στο κλείσιμο της έκθεσης “Oops! I broke the sun” στο Space for International Cooperation [SiC].

Ο PASHIAS παρεμβαίνει στην πρόσοψη του νεοκλασικού κτιρίου

Σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών στο Θησείο, ο PASHIAS παρεμβαίνει στην πρόσοψη του νεοκλασικού κτιρίου, ανεβαίνοντας στο μπαλκόνι με έναν αμφορέα στον ώμο. Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας έρευνάς του με επίκεντρο ιστορικά αντικείμενα και αφηγήσεις ως εργαλεία κατανόησης των σημερινών κοινωνικών συνθηκών, ο PASHIAS παραλληλίζει το πήλινο σώμα με το ανθρώπινο σώμα, οπτικά και εννοιολογικά, ως οικουμενικά δοχεία που μεταφέρουν, φυλάσσουν και εκχύνουν υλικότητες, έννοιες, εικόνες και αξίες. Κάθε Μεγάλο Σάββατο στις 11 το πρωί, οι Κερκυραίοι νησιώτες βγαίνουν στα μπαλκόνια τους για να πετάξουν το ‘παλιό’ και να καλωσορίσουν το ‘νέο’, επαναλαμβάνοντας το τελετουργικό σπάσιμο αγγείων, με προφανείς αναφορές στα αρχαία Ελληνικά και μεταγενέστερα Ενετικά έθιμα κάθαρσης. Αυτή η συντριπτική χειρονομία καταλήγει σε εκκωφαντικούς θορύβους που ξορκίζουν κάθε κακό, και σε σωρούς από πήλινα θραύσματα που τα παίρνουν μαζί τους οι παρευρισκόμενοι για καλή τύχη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο PASHIAS μας λέει 'καλημέρα', επανεγγράφοντας αυτή την επιτελεστική πράξη στον αέναο κύκλο του φωτός και του σκοταδιού, της ζωής, του θανάτου και της αναγέννησης, μέσα από την απελευθέρωση της υλικότητας από το καθορισμένο σχήμα της, την απελευθέρωση του νερού σε μια κοινή εμπειρία εξαγνισμού. Η ζωντανή δράση αποτελεί την τελευταία χειρονομία της έκθεσης “Oops! I broke the sun”, προσκαλώντας το κοινό στο Space for International Cooperation [SiC], δίπλα από το Μουσείο Ηρακλειδών, από τις 11:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. για το κλείσιμο της. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας από τον οργανισμό Art Futures - Serendipity in Action με βάση το Άμστερνταμ και το [SiC], έχοντας επιλέξει τον PASHIAS ως Art Futures Fellow 2025. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αθήνα, ο καλλιτέχνης επισκέφθηκε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καταστήματα σουβενίρ και τουριστικές αναπαραστάσεις του πολιτισμού, σε συνομιλία με αρχαιολόγους, επιμελητές, ακαδημαϊκούς και χειροτέχνες. Ο PASHIAS δημιούργησε ένα συνονθύλευμα από περφόρμανς, εγκαταστάσεις, πρακτικές τεκμηρίωσης και κοινωνικής ανταλλαγής, ανοίγοντας χώρο για διάλογο, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.

Συντονισμός: Βασιλική Παπακώστα, Γεώργιος Παπαδόπουλος

Πληροφορίες

“KALIMÉRA, KALIMÉRA” - Περφόρμανς δράση:

Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου, 11:00 π.μ.,

Μουσείο Ηρακλειδών [Ηρακλειδών 16, 11851, Θησείο - Αθήνα, Ελλάδα]

«Oops! I broke the sun» - Κλείσιμο έκθεσης:

Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου, 11:30 π.μ. - 3:30 μ.μ.,

Space for International Cooperation [SiC]: Νηλέως 6, 11851, Θησείο - Αθήνα, Ελλάδα]

Περισσότερες πληροφορίες: www.pashias.art/oops