Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο για την ψηφιοποίηση τής δικαιοσύνης - Ακούστε τον Δρα Αλέξανδρο Τσαδήρα (ηχητικό)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Digitalisation of the Procedures in the EU Judicial Cooperation on Civil, Commercial and Criminal Matters».

Η Έδρα Jean Monnet «Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικαιώματα και Δικαστική Ολοκλήρωση» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) διοργανώνει Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «Digitisation of Procedures in the EU for Judicial Cooperation in Civil, Commercial and Criminal Matters». Το Συνέδριο επικεντρώνεται στις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση τής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικοί ομιλητές και ομιλήτριες είναι εγνωσμένου κύρους δικαστές, καθηγητές, δικηγόροι και ερευνητές από την Ιταλία, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ολλανδία και την Ισπανία. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 3-4 Ιουνίου 2025 μέσω των εργαλείων τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/6d9ynxr7 Το συνέδριο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και εμπειρογνώμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για όλους όσοι ασχολούνται με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο δικαστικό σύστημα. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές συνεδρίες ως εξής: 1η συνεδρία: « Digitalisation of Justice–State of Play and Challenges » με πρόεδρο συνεδρίας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δικαίου της Ε.Ε. Αλέξανδρο Τσαδήρα και κάτοχο της Έδρας Jean Monnet στο ΑΠΚΥ.

2η συνεδρία: « Cross border data access and the right to privacy » με πρόεδρο συνεδρίας τον Δρα Νίκο Γαϊτενίδη , μεταδιδακτορικό ερευνητή στην ομάδα της Έδρας Jean Monnet.

3η συνεδρία: « Online Dispute Resolution » με πρόεδρο συνεδρίας τη Δρα Ρωξάνη Φράγκου, Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΠΚΥ και μέλος της ομάδας της Έδρας Jean Monnet.

4η συνεδρία: «The role of AI in judicial cooperation» με πρόεδρο συνεδρίας τη Δρα Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια Πολιτικών και Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μέλος της ομάδας της Έδρας Jean Monnet. Προκαταρκτικό πρόγραμμα ΕΔΩ Εγγραφή για λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης: https://forms.office.com/e/Nb5LwNGxAz Ακούστε την παρέμβαση του Δρος Αλέξανδρου Τσαδήρα στην «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΔΗΡΑΣ 29-05-2025

