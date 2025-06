Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Αναφορές για 4,3 Ρίχτερ

Σεισμός ταρακούνησε πριν λίγα λεπτά την Κύπρο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, στην πλατφόρμα Χ.

Όπως σημειώνεται, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ.

Έγινε αισθητός κυρίως στην περιοχή της Λάρνακας.

Δείτε τις αναρτήσεις του:

