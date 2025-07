Το πρώτο μεγάλο βήμα για την Ακταία Οδό (φώτος)

Ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για την πόλη της Λεμεσού υλοποιεί εδώ και δύο βδομάδες ο δήμος της πόλης, ξεκινώντας την κατασκευή πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου επί της Ακταίας Οδού. Έχει συνολικό προϋπολογισμό €397.000 πλέον ΦΠΑ και αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο ευχάριστο χώρο ποδηλασίας και περπατήματος για τους Λεμεσιανούς, πλάι στο κύμα, σε μία περιοχή ξεχασμένη μεν αλλά με μεγάλες προοπτικές για το μέλλον.

Το έργο αφορά το τμήμα από τη μαρίνα Λεμεσού έως την οδό Αλεξανδρείας και περιλαμβάνει τη δημιουργία πιλοτικού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου συνολικού μήκους περίπου 1.050 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων. Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση αυτόνομου φωτισμού με αισθητήρες κίνησης all in one, δεντροφύτευσης και αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, καλάθους και άλλα. Η παρέμβαση ενισχύει τη σύνδεση των περιοχών Τσιφλικούδια και Άγιος Ιωάννης με το κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, συμβάλλοντας στην ενοποίηση του αστικού ιστού.

Σύμφωνα και με τον δήμαρχο Λεμεσού Γιάννη Αρμεύτη, «Βασικός στόχος του έργου είναι η αναζωογόνηση μιας υποβαθμισμένης παραλιακής ζώνης, με τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ελκυστικού χώρου για πεζούς και ποδηλάτες. Η χρήση βιώσιμων υλικών, όπως η ανακλαστική επίστρωση (cool pavement coating), συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του οδοστρώματος και στον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμονησίδας, βελτιώνοντας αισθητά το μικροκλίμα. Παράλληλα, το έργο ενισχύει τη μετάβαση σε ήπιες μορφές μετακίνησης, μειώνοντας την εξάρτηση από τα ιδιωτικά οχήματα και τις συνεπακόλουθες εκπομπές ρύπων.

Δεν θέλει αυτοκίνητα

Ο δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης, και προεκλογικά και μετεκλογικά, έχει αναφερθεί πολλάκις στη διαφωνία του με τα πλάνα για κατασκευή δρόμου τετραπλής κυκλοφορίας για αυτοκίνητα επί της Ακταίας Οδού. Στόχος με το έργο-πιλότο είναι να γνωρίσει και η νέα γενιά Λεμεσιανών την περιοχή και να ανατραπούν οι όποιοι σχεδιασμοί για κατασκευή δρόμου για το ιδιωτικό όχημα. Πάντως, στην περιοχή έχουν ήδη ξεκινήσει δειλά δειλά οι κατασκευαστικές εργασίες για διάφορες μεγάλες αναπτύξεις που προγραμματίζονται εκεί.

Πάντως για να μπορέσει να προχωρήσει ο Δήμος Λεμεσού στην επόμενη φάση του έργου, που δεν είναι άλλος από την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη δημιουργία ενός masterplan για την περιοχή, θα πρέπει να υπάρξει οριστική απόφαση και μετακίνηση του καρνάγιου. Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει συναντηθεί με τους καραβομαραγκούς της περιοχής και συζήτησε το θέμα, ενώ έχει αποστείλει και επιστολές στο αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για μεταφορά σε κάποιον άλλο χώρο.