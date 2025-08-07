Έρχεται νέο κύμα καύσωνα το Σαββατοκύριακο - Ο καιρός αναλυτικά την Πέμπτη

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ θερμή αέρια μάζα αναμένεται να επηρεάσει πρόσκαιρα το νησί από αύριο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, ενώ παροδικά στα νοτιοδυτικά παράλια θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα στα νοτιοδυτικά, τα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και σταδιακά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Το Σάββατο αλλά και την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο θα είναι ιδιαίτερα θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί σημαντικά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.