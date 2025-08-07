Υπό κράτηση ακόμα ένας 21χρονος για τα έξι κιλά κάνναβης που βρήκαν σε οικία στη Λευκωσία

Συνελήφθη χθες βράδυ βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 21χρονος στη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Πρόκειται για υπόθεση που έγινε στις 29 Ιουλίου, 2025 στη Λευκωσία, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πέραν των 6 κιλών κάνναβης ενώ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση 21χρονος.

Yπενθυμίζεται ότι, ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ενώ οδηγούσε το όχημα του σε περιοχή της Λευκωσίας.

Από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας και ασφάλεια, ενώ υποβλήθηκε σε προκαταρτικό έλεγχο νάρκοτεστ με θετική ένδειξη.

Ακολούθως, έγινε έρευνα με δικαστικό ένταλμα σε οικία την οποία ο ύποπτος χρησιμοποιεί ως αποθήκη, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη βάρους 6 κιλών και 342 γραμμαρίων, μεταμφεταμίνη βάρους 713 γραμμαρίων περίπου, κοκαΐνη βάρους 93 γραμμαρίων περίπου, ρητίνη κάνναβης βάρους 984 γραμμαρίων περίπου, 337 χειροποίητα τσιγάρα με κάνναβη, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

Δείτε φωτογραφίες: