Λεμεσός: Κάνναβη σε πακέτα δημητριακών έκρυβε 31χρονος (φώτος)

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και στη βάσει αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 31χρονου κάτοικου Λεμεσού ο οποίος και συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

 

Κάνναβη συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 83 γραμμαρίων εντόπισαν μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των δράσεων και δειγματοληπτικών έλεγχων που διενεργούν.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έλεγχου που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν σε τέσσερα πακέτα δημητριακών τα οποία έφθασαν στην Κύπρο από το εξωτερικό, τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους ενός κιλού και 83 γραμμαρίων περίπου.

Δείτε φωτογραφίες:

