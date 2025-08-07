Στο "σημείο μηδέν" οι εμπειρογνώμονες - Στόχος τους να δώσουν απαντήσεις

Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

Την πρόθεση να εργαστούν «όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά» για να δώσουν τις απαντήσεις που ζητά η Κυβέρνηση, εξέφρασε την Πέμπτη ο επικεφαλής των ειδικών από το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) των ΗΠΑ.

Η ομάδα, που έφτασε στην Κύπρο την Τετάρτη, επισκέφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης την περιοχή όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της κοινότητας Μαλλιά, μαζί με μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Μπράιαν Λάβιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εθνική ομάδα αντιμετώπισης του ATF διαθέτει παράρτημα - τη διεθνή ομάδα αντιμετώπισης - η οποία, όπως είπε, ανταποκρίνεται σε όλο τον κόσμο, κατόπιν αιτήματος διαφόρων κυβερνήσεων. «Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία επικοινώνησε με την πρεσβεία των ΗΠΑ για να ζητήσει τη βοήθειά μας», πρόσθεσε.

«Ο κύριος στόχος μας εδώ είναι να συνεργαστούμε με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ για να προσδιορίσουμε την προέλευση και την αιτία αυτής της συγκεκριμένης πυρκαγιάς», δήλωσε ο κ. Λάβιν.

Εξέφρασε την εκτίμησή του και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για την πρόσκληση «να έρθουμε και να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε με τους τοπικούς και πολιτειακούς εταίρους μας».

Ερωτηθείς αν έχουν κάποιο χρονοδιάγραμμα, ο κ. Λάβιν είπε ότι δεν έχουν, «οπότε θα εργαστούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά για να δώσουμε τις απαντήσεις που ζητά η Κυβέρνηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ