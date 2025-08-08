Λάρνακα: Μετά από δέκα ημέρες κατέβασαν τα χειρόφρενα οι οδηγοί λεωφορείων

Μετά από δέκα ημέρες κινητοποιήσεων και απεργίας, οι οδηγοί λεωφορείων της εταιρείας Larnaca Public Transport κατέβασαν τα χειρόφρενα και αύριο πρωί επιστρέφουν στη δουλειά τους. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, οι οδηγοί, άναψαν το πράσινο φως της νέας μεσολαβητική πρότασης του Υπουργού Εργασίας που προέκυψε μετά από πολύωρη συνάντηση χθες βράδυ του Γιάννη Παναγιώτου με τους εκπροσώπους των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ ΔΕΟΚ.

Κατά την χθεσινή πολύωρη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν σημαντικές διευκρινήσεις όπως για παράδειγμα το ότι αν υπάρξουν παρατηρήσεις στις κάρτες δρομολογίων σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση αυτές δεν θα τίθενται σε εφαρμογή, αν υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά την λειτουργικότητα των καρτών δρομολόγησης θα ελέγχονται από τα αρμόδια Υπουργεία, τα χρονοδιαγράμματα για την συναξιολόγηση των διαλειμμάτων - δρομολογίων από τα Υπουργεία ήρθαν πιο κοντά χρικά στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα. Η όλη διαδικασία από εδώ και μπρος τίθεται υπό τον Υπουργό και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή των Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Άντη Αποστολου.

Στην ουσία με την νέα πρόταση, φαίνεται ότι οι οδηγοί κερδίζουν μία ώρα διάλειμμα η οποία ήταν υπό αμφισβήτηση από την εταιρεία και θα πληρώνεται η υπερωρία πέραν των επτά ωρών και τριανταέξι λεπτών όπως επίσης θα ανγράφονται τα διαλείμματα τα οποία δεν τα έβαζε η εταιρεία στις κάρτες και κατεπέκταση δεν τα πλήρωνε.

Άξιο αναφοράς είναι το ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι διαχρονικό και πηγάζει μέσα από την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Άρση απεργιακών μέτρων στην εταιρεία λεωφορείων LPT από αύριο, 9 Αυγούστου 2025

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία Larnaca Public Transport αποφάσισε σήμερα το πρωί την άρση των απεργιακών μέτρων και την αποδοχή της πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι, με την άρση των απεργιακών μέτρων, δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία ώστε να εφαρμόσει την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας.

Ευχαριστούν το Υπουργείο Εργασίας για την καθοριστική παρέμβαση, τόσο του ιδίου του Υπουργού Εργασίας όσο και του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Η διαδικασία και η παρακολούθηση επίλυσης των ζητημάτων θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με στόχο την επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων και την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι συντεχνίες απολογούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στο επιβατικό κοινό τις ημέρες της απεργίας. Σκοπός και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση του συστήματος επιβατικών μεταφορών, η οποία διασυνδέεται άρρηκτα με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις.

8/8/2025

Εκ μέρους των συντεχνιών

ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΕΜ/ΚΩΝ ΔΕΟΚ